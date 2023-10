Dacia: Patrice Lévy-Bencheton è stato nominato Direttore Performance

Dopo essersi laureato presso la scuola di ingegneria ENSCP e l’IFP School (Institut Français du Pétrole),Patrice Lévy-Bencheton

comincia la sua carriera alla Direzione Costi di Produzione del Gruppo Renault nel 1999, mentre si specializza nella gestione delle industrie del petrolio, dell’energia e dell’automobile.

Dopo aver ricoperto responsabilità strategiche presso le direzioni responsabili del prodotto e dei programmi, nel 2016 diventa Direttore Prodotto Gamma Global Access a livello mondiale per il Gruppo Renault. Nel 2018, nell’ambito della Direzione Eurasia, è promosso Direttore Prodotto, prima di assumere la responsabilità di Direttore Programmi Eurasia.

Quando viene creata la Business Unit Dacia a Gennaio 2021, Patrice Lévy-Bencheton è nominato Direttore Performance Prodotto per Duster e Bigster.

Il 1° Ottobre ha preso il posto di Lionel Jaillet come Direttore Performance Prodotto Dacia.

È con piacere e grande fiducia che do il benvenuto a Patrice Lévy-Bencheton come Direttore Performance Prodotto Dacia. Le sue solide conoscenze e ricche esperienze a livello di prodotto e programmi sono di fondamentale importanza per lo sviluppo della strategia prodotto di Dacia nei prossimi anni.

Desidero ringraziare caldamente Lionel Jaillet per la professionalità e l’incrollabile impegno fin dalla creazione della Business Unit Dacia. Ha saputo definire la strategia prodotto e concretizzare tanti progetti chiave per il Brand. Gli auguro di avere successo nel suo nuovo ruolo. Denis LE VOT, CEO di DACIA