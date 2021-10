Dalla Formula E alla strada, con DS 7 Crossback E-Tense 4X4

La Formula E è il punto di partenza con cui DS Automobiles ha concretizzato un nuovo mix prestazionale che risponde alle leggi di un rinnovato concetto di efficienza.

I differenti momenti della competizione sportiva vengono affrontati con il supporto di un sofisticato sistema in grado di definire la migliore allocazione della propulsione, seguendo specifici parametri.

Da queste considerazioni è partito lo sviluppo dei DRIVE MODE con cui modelli come DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 dimostrano la propria polivalenza.

Tipicamente, ogni vettura si presta maggiormente ad uno scenario predefinito: dalla guida quotidiana a quella più dinamica, tenendo in considerazione condizioni atmosferiche e fondo stradale.

Grazie alle 5 modalità disponibili, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modella il proprio comportamento stradale, ottimizzandosi per fornire il miglior mix prestazionale, ulteriore sicurezza su fondi insidiosi, oppure le zero emissioni della propulsione esclusivamente elettrica.

Non a caso, la modalità ELETTRICA è quella predefinita, permettendo velocità fino a 135 km/h con un livello di confort che si contrappone alla sorprendente reattività garantita dalla presenza di ben 2 motori elettrici.

La modalità SPORT sfrutta invece i 300 CV di potenza combinata e l'azione del motore endotermico in aggiunta ai due motori elettrici. Le tecnologiche sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION offrono un ulteriore contributo nella guida più dinamica.

Anche nella modalità COMFORT le sospensioni sono alla base di un formidabile benessere, con fondi non perfetti che vengono assorbiti in una fluidità di marcia esemplare.

Con la sigla 4WD, si esprime invece la modalità 4x4, perfetta per strade innevate oppure fondi difficili per la presenza di fango o sabbia. Efficace fino a 135 km/h, questa modalità si esprime al meglio a bassa e media velocità, permettendo anche l'attraversamento di guadi.

Chiude il cerchio dei differenti scenari, la modalità HYBRID con cui la gestione dell'energia diventa automatica. In questo caso DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 gestisce in maniera autonoma la propulsione, con l'obiettivo di ottimizzare il consumo di energia in base a chilometraggio e stile di guida.

Per certi versi è come avere a disposizione un team completo, pronto a modellare il comportamento della vettura per rendere al meglio le prerogative di guida che rendono unica l'esperienza di viaggio a bordo di ogni modello DS Automobiles.