Debutta in Italia la nuova Mercedes-AMG GT Coupé

Il nuovo modello top di gamma di Mercedes-AMG combina caratteristiche di guida altamente dinamiche con una maggiore adattabilità all'uso quotidiano.

Componenti high-tech come le sospensioni AMG RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio, l’asse posteriore sterzante di serie e l'aerodinamica attiva rendono più incisivo il profilo di guida. Inoltre, per la prima volta, tutta la potenza del V8 biturbo AMG da 4,0 litri viene scaricata a terra attraverso la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile. Altre caratteristiche di serie sono il DIGITAL LIGHT e la modalità Drift. L'esclusiva architettura sportiva AMG consente di estendere la driving performance tipica del brand AMG ad una configurazione 2+2. Per un'auto sportiva di questa classe, ciò significa ampio spazio anche per i passeggeri ed eventuali bagagli. Un concept che soddisfa a pieno i requisiti di una Gran Turismo e, allo stesso tempo, combina un'elevata praticità quotidiana con le caratteristiche di guida più sportive attualmente disponibili nella gamma Mercedes-AMG. L'ampio portellone posteriore EASY PACK con funzione HANDSFREE ACCESS facilita le operazioni di carico e scarico. Se necessario, il bagagliaio può essere ampliato in modo significativo utilizzando gli schienali dei sedili posteriori ribaltabili.

Il centro funzionale e visivo dell'abitacolo è il touchscreen multimediale MBUX da 11,9 pollici. Il formato verticale offre evidenti vantaggi, soprattutto per la navigazione, oltre a una maggiore libertà ergonomica. MBUX Navigation Premium e AMG TRACK PACE sono di serie con incluso anche il pacchetto di memory che consente di memorizzare fino a tre diverse posizioni dei sedili.

Un altro punto di forza è il design scultoreo dei sedili sportivi AMG di serie, regolabili elettricamente, con un pannello in argento cromato e scritte AMG. Oltre a un comfort eccezionale, offrono un elevato livello di contenimento laterale. L'ampia scelta di materiali per i rivestimenti comprende una vasta gamma di concept per gli interni, con un'attenzione particolare al comfort e alle prestazioni. Le opzioni includono pelle Nappa monocolore o bicolore, nonché l'esclusiva pelle Nappa MANUFAKTUR con trapuntatura a diamante. È disponibile anche la combinazione sportiva di pelle Nappa e microfibra MICROCUT con impunture a contrasto in giallo o rosso.

Ampia offerta di personalizzazioni individuali

Con numerosi optional, la nuova Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé offre ampie possibilità di personalizzazione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti:

Pacchetto aerodinamico AMG

AMG Night Package

AMG Night Package II

Pacchetto esterni AMG Carbon Fibre

Pacchetto esterni AMG Chrome Package

Impianto frenante composito carboceramico ad alte AMG high performance

Sedili posteriori con schienale ribaltabile

Sedili AMG Performance

Pacchetto sedili Multicontour

Burmester® High-End 3D Surround Sound System

AMG carbon trim elements

MANUFAKTUR hyper blue magno

Rivestimento del tetto MANUFAKTUR in microfibra nera MICROCUT

Cerchi forgiati a razze incrociate AMG da 21 pollici in design MANUFAKTUR

La Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé si distingue per la sua straordinaria dinamica di guida, unita alla massima efficienza e i bassi valori di consumo ed emissioni. Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, ulteriormente migliorato, eroga una potenza di 430 kW (585 CV) con una coppia massima di 800 Nm in un ampio intervallo di regime, da 2.500 a 4.500 giri/min. La nuova coupé sportiva realizzata ad Affalterbach impiega solo 3,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La nuova Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (consumo combinato di carburante, WLTP: 14,1 l/100 km, emissioni combinate di CO 2 , WLTP: 319 g/km)debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 198.561 euro.