Debutta la Capsule Collection “Fessura x Nuova 500”

Debutta ufficialmente la Capsule Collection 'Fessura x Nuova500', nata dalla collaborazione tra Fessura,

riferimento globale per le sneaker fashion-tech, e il brand FIAT, che ha siglato un accordo di licenza per la produzione e distribuzione di un’entusiasmante linea di calzature di alto livello in edizione limitata.

RUNFLEX 500 è un progetto activewear per la corsa ed il tempo libero, realizzato per offrire nuove sensazioni di movimento grazie ad un sistema brevettato che alleggerisce il passo e rilascia energia camminando. Come Nuova 500, la Capsule Collection 'Fessura x Nuova500' unisce design a tecnologia e sostenibilità.

Presentate in anteprima presso Pitti Uomo a giugno 2022, le Runflex 500 sono caratterizzate da texture su misura e dettagli che vanno ad impreziosire la collezione e sono disponibili in due colori ispirati alle livree di Nuova 500: white electric e navy electric. La calzatura ha al suo interno 4 cuscinetti realizzati in XL Extralight®, innovativa tecnologia superleggera e ammortizzante del gruppo Finproject S.p.A. con un Compound Bio Circular Attributed di nuova generazione. Organix 3.0 è ottenuto mediante l’utilizzo di materie prime biologiche circolari, provenienti da scarti di attività agricole e forestali, o dalla frazione biodegradabile di rifiuti urbani e industriali.