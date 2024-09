Debutto della nuova BMW M5 Safety Car ibrida al Gran Premio di Misano MotoGP

BMW M continua la sua storica collaborazione con la MotoGP™, presentando la nuova BMW M5 Safety Car, che farà il suo debutto in pista al Gran Premio di Misano questo fine settimana.

La vettura è stata svelata in occasione di un evento esclusivo tenutosi presso la Casa della BMW a Milano, alla presenza di Sylvia Neubauer, vicepresidente del cliente, del marchio e delle vendite di BMW M GmbH, e Massimiliano Di Silvestre, CEO di BMW Italia. L'auto è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, inclusa la leggenda del motociclismo Valentino Rossi, presente all’evento.

La nuova BMW M5 Safety Car si distingue per la sua tecnologia ibrida all'avanguardia, già adottata sulla BMW XM Label Red Safety Car, e garantisce una potenza di 727 CV grazie alla combinazione di un motore V8 con tecnologia M TwinPower Turbo e un motore elettrico. Questo sistema M HYBRID è supportato da una trasmissione M Steptronic a 8 velocità e dal sistema di trazione integrale M xDrive, che assicurano prestazioni eccezionali e una perfetta dinamica di guida.

Il design della BMW M5 MotoGP™ Safety Car è un altro elemento distintivo: la livrea speciale, ispirata alle BMW M Hybrid V8 da competizione, riflette l’impegno del marchio per la tecnologia ibrida e il suo legame con il mondo delle corse. Gli elementi aerodinamici, come i passaruota allargati, le gonne laterali in carbonio e il diffusore posteriore aramidico, contribuiscono non solo all’aspetto atletico, ma anche alle prestazioni su pista.

Oltre all’estetica, BMW M GmbH ha apportato una serie di modifiche tecniche per l’uso in gara, tra cui sedili Recaro con cinture a 6 punti, uno splitter anteriore e un sistema di sicurezza avanzato, per garantire il massimo delle prestazioni e della sicurezza in ogni condizione.

Dopo 26 stagioni come "Auto Ufficiale della MotoGP™", BMW M rinnova ancora una volta il suo impegno per garantire la sicurezza in pista, confermandosi un punto di riferimento per le competizioni ad alte prestazioni.