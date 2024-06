Drivalia Italia, Davide Chiappalupi nuovo direttore commerciale

Drivalia, la società di noleggio, leasing e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, annuncia la nomina di Davide Chiappalupi come nuovo Direttore Commerciale per il mercato italiano.

Davide Chiappalupi, classe 1976, entra a far parte di Drivalia dopo una lunga carriera all'interno del Gruppo CA Auto Bank, iniziata nel 2007 come Sales Area Manager. La sua carriera è stata caratterizzata da una gestione efficace e dallo sviluppo del business, culminata con la promozione a Sales Regional Manager nel 2018. In questo ruolo, Chiappalupi ha acquisito una profonda conoscenza del territorio italiano, gestendo con successo le aree Sud, Centro e Nord del Paese.

In qualità di nuovo Direttore Commerciale di Drivalia, Chiappalupi riporterà direttamente a Claudio Catania, Country Manager della filiale italiana di Drivalia. Prende il posto di Dario Cerruti, che assume il ruolo di Brand Sales Manager in CA Auto Bank Italia, riportando a Simone Lo Piccolo, responsabile del dipartimento Sales & Marketing.

“Sono lieto di entrare a far parte del team di Drivalia,” ha dichiarato Davide Chiappalupi. “Il mio impegno è di portare l’esperienza maturata sul mercato italiano in CA Auto Bank al servizio del team, in modo da continuare ad accrescere la nostra competitività e consolidare la posizione nel settore della mobilità a 360°, con un occhio di riguardo alla sostenibilità per l’ambiente.”

Chiappalupi porta con sé una vasta esperienza e una visione chiara per il futuro della mobilità sostenibile in Italia. Il suo obiettivo principale sarà quello di rafforzare la competitività di Drivalia, promuovendo soluzioni di mobilità che combinano efficienza e rispetto per l’ambiente.