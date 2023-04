Drivalia lancia CarCloud MG

La mobilità del futuro targata Drivalia viaggia verso la transizione ecologica.

La società di noleggio, leasing e mobilità del gruppo CA Auto Bank lancia CarCloud MG, la nuova formula di abbonamento mensile dedicata a MG EHS e MG Marvel R, due dei modelli della gamma elettrificata MG Motor, lo storico marchio britannico che si appresta a celebrare il centenario, parte del gruppo SAIC Motor.

Con l’ingresso del C-SUV plug-in hybrid MG EHS, dal look deciso e sportivo, e della vettura alto di gamma MG Marvel R, SUV 100% elettrico elegante e spazioso, si amplia la famiglia di formule CarCloud all’insegna della sostenibilità. L’abbonamento all’auto scelto da oltre 30.000 utenti in 4 Paesi europei (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) può essere facilmente attivato, basta acquistare il voucher di iscrizione al costo di 249 euro, comodamente su Amazon o presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati, e convertirlo sul sito di CarCloud: sarà così possibile guidare in abbonamento i modelli MG EHS e MG Marvel R, rispettivamente a 599 e 899 euro al mese.