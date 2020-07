DS 3 Crossback E-Tense, disponibile il pre-condizionamento dell'abitacolo

quando si sale a bordo della DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Il primo sguardo nel suo accogliente spazio mostra l'equilibrio con cui sono state ripartite le dimensioni dei differenti display. Per fare posto al generoso schermo centrale HD da 10,3", il quadro strumenti digitale risulta più compatto, supportato dalla versatilità dei numerosi comandi inseriti nel moderno volante multifunzione.

Durante la guida, DS 3 CROSSBACK E-TENSE rivela immediatamente il valore di questi dettagli, in termini di ergonomia e fruibilità. Ad iniziare dai numerosi comandi ospitati su volante e leve che lo circondano: illuminazione esterna, tergicristallo, computer di bordo, regolazioni del sistema audio, limitatore di velocità e controllo adattivo di crociera, sono tutti letteralmente a portata di dita.

Il display che racchiude il quadro strumenti, grazie alla sua matrice digitale può essere personalizzato, privilegiando le informazioni che il conducente ritiene più interessanti. La guida del SUV 100% elettrico DS 3 CROSSBACK E-TENSE non può che essere favorita da questo flusso di informazioni. I dati comprendono l'indicazione della potenza elettrica, la posizione del selettore marce e differenti informazioni che riguardano la velocità, tra cui i limiti rilevati dai cartelli stradali, affiancati dalle impostazioni di limitatore e controllo adattivo della velocità di crociera.

Ulteriori indicazioni riguardano specificatamente la potenza elettrica, mostrando istantaneamente in quale “zona” si posiziona lo stile di guida tra le tre categorie Charge, Eco e Power e di conseguenza il consumo di energia in uso, mentre l'indicazione del livello di carica della batteria di trazione è accompagnato da una stima dell'autonomia residua.

Altrettanto importanti per il confort di viaggio, si rivelano le chiare indicazioni relative alla climatizzazione di bordo, che in questo periodo estivo diventa elemento essenziale per garantire dei viaggi sereni. Le informazioni vengono espresse dal grande display centrale tattile in alta definizione, da cui è possibile regolare temperatura, flusso e ripartizione dell'aria.

Il pre-condizionamento termico, grazie alla natura 100% elettrica di DS 3 CROSSBACK E-TENSE, permette di programmare la giusta temperatura dell’abitacolo quando l’auto si trova ancora in carica, garantendo un’ottimizzazione dell’autonomia della batteria e certificando l'appartenenza di questo modello al futuro della mobilità, sempre all'insegna del savoir-faire DS Automobiles.