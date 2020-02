Ds 3 Crossback ora disponibile con l’Advanced Traction Control

Con il suo design da moderno SUV compatto, DS 3 CROSSBACK interpreta la personalità di un veicolo adatto a tutti i terreni. Carattere che viene esaltato dalla motricità, a suo agio anche quando finisce l'asfalto, oppure con le insidie del maltempo.

La ricetta DS Automobiles per la motricità si chiama DS ADVANCED TRACTION CONTROL, ovvero un controllo all'avanguardia per gestire la trazione in sinergia con il controllo della stabilità ESP.

Il sistema non appesantisce la vettura, tanto sul fronte della massa, quanto su quello economico, in virtù di un costo pari a solo 150 euro.

Attivabile con la semplice pressione del pulsante “Drive Mode” dalla plancia di DS 3 CROSSBACK, DS ADVANCED TRACTION CONTROL propone tre distinte modalità, con la scelta ben visibile nel quadro strumenti.

NEVE adatta la motricità in base al differente grip di ciascuna delle due ruote frontali, per velocità fino a 80 km/h.

FANGO facilita invece la rotazione della ruota con minore aderenza, al fine di ottimizzare la rimozione del fango e guadagnare nuovo grip. Nel contempo, viene trasferita più coppia possibile sulla ruota con migliore aderenza. La modalità è attiva per velocità fino a 50 km/h.

SABBIA punta invece sulla lenta rotazione delle ruote anteriori, in contemporanea per consentire al veicolo di avanzare, limitando nel contempo il rischio di rimanere bloccati dalla sabbia. Il suo funzionamento è attivo fino a 120 km/h.

Alla riaccensione della vettura, il sistema DS ADVANCED TRACTION CONTROL si disattiverà automaticamente, tornando alla modalità di guida normale.

Disponibile per gli allestimenti SO CHIC e PERFORMANCE LINE, gli effetti di questo avanzato sistema risultano ancora più evidenti con l'adozione di pneumatici invernali.

La trazione si avvantaggia anche per merito della leggerezza complessiva di DS 3 CROSSBACK, altro elemento chiave per il disimpegno su quei fondi insidiosi, che vengono trasformati in nuove avventure da questo eclettico SUV compatto.