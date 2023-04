DS automobile debuttano le versioni "Esprit de Voyage"

La prima collezione di DS Automobiles si chiama Esprit de Voyage e da forza al nuovo posizionamento del Brand :

The French Art of Travel, senza rinunciare al suo legame con la moda e, proprio come un abito sartorale, rinnova e movimenta la gamma a partire da DS 4 e DS 7.

In particolare su DS 4, introduce dettagli esclusivi e diverse dotazioni standard extra; in particolare gli interni sono contraddistinti da un tocco esclusivo di luce, con una speciale tonalità brillante e un savoir-faire senza pari. Simbolo di fuga dall’ordinario, con gli interni in pelle esclusivi Pebble Grey e una nuova tonalità armoniosa Granit Grey sul rivestimento laterale e sul cruscotto in pelle Nappa.

I dettagli sottolineano l'esperienza degli artigiani DS Automobiles. Sul cruscotto, la goffratura ESPRIT DE VOYAGE che mette in evidenza il desiderio di trasmettere il know-how di DS Automobiles da Parigi. La rappresentazione di una mappa dell'Europa è disegnata da raggi centrati intorno al Clou de Paris, che simboleggia il punto di partenza e il luogo in cui questa collezione è stata immaginata: il DS DESIGN STUDIO PARIS. Anche i battitacco presentano la firma ESPRIT DE VOYAGE con questa mappa iconica, mentre il bordo dei tappetini introduce un colore speciale il cui grigio è in linea con gli interni.

DS 7 Esprit de Voyage come DS 4 Esprit de Voyage è arrichita con i dettagli esclusivi disponibili solo su questa collezione. Prendendo spunto dall’iconica goffratura guillochage degli orologiai parigini Clou de Paris, l’emblema di Esprit de Voyage localizza il DS DESIGN STUDIO a Parigi, da cui partono i raggi e si estendono tracciando una mappa dell'Europa. Questo design viene ripreso in diversi modi in questa collezione.

DS 4 e DS 7 Esprit de Voyage sono ordinabili a partire dal 13 marzo 2023 ed esaltano ulteriormente le due anime del Brand, l’esclusivo savoir-faire francese e il mondo del viaggio.