DS Automobile lancia "Only You Privilège" dedicato ai suoi clienti

Con il programma ONLY YOU DS Automobiles offre ai propri clienti un esperienza unica e premium

Al di là del solo acquisto di un auto, offrendo una serie di servizi esclusivi quali DS VALET, DS ASSISTANCE, RENT A DS e un Club riservato ONLY YOU PRIVILÈGE, in grado di mettere al centro dell’esperienza sempre il Cliente DS.

ONLY YOU PRIVILÈGE vanta una serie di eventi e privilegi premium riservati ai Clienti DS di altissima qualità, perché la qualità dell’esperienza dei Clienti per DS è una priorità.

ONLY YOU PRIVILÈGE offre degustazioni di vini pregiati, esperienze enogastronomiche di chef stellati, visite private ai musei, relax nelle migliori terme, incontro con i maestri artigiani del savoir-faire francese ed eventi automobilistici privati.

Questo programma per i membri di DS Automobiles offre momenti memorabili per vivere esperienze uniche.

Altri servizi ONLY YOU:

DS VALET

Per ottimizzare la gestione del tempo, viene offerto un servizio di valet. Con DS VALET, un assistente locale si occupa dell'assistenza a 360 gradi. È anche possibile usufruire di un'auto sostitutiva. Allo stesso modo, con DS DELIVERY VALET, è possibile chieder di portare la propria DS in officina e chiedere che possa essere consegnata all'indirizzo scelto dal cliente,

ASSISTENZA DS

La tranquillità è la parola chiave dell’Assistenza DS. DS Automobiles mette a disposizione dei suoi Clienti una serie di soluzioni innovative per rendere la mobilità confortevole. Batteria scarica, foratura, chiavi smarrite o bloccate nell'auto, rifornimento errato, incidente, guasto, DS ASSISTANCE è un supporto a disposizione dei Clienti DS, accessibile tramite il pulsante DS CONNECT BOX, l'APP MyDS o per telefono.

AFFITTA UNA DS

Per i clienti DS Automobiles, RENT A DS offre il noleggio di un’auto su misura; è possibile noleggiare una vettura DS per un fine settimana o una settimana, qualunque sia la durata o la destinazione. Dall'APP MyDS, in un DS STORE o dal sito, è possibile prenotare un modello DS, assicurato per tre conducenti e con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.