DS automobiles e’ main sponsor del Ladies Italian Open

Sono passate poche settimane dalla nota ufficiale che annunciava l’ingresso di DS Automobiles, marchio green dell’automotive, nell’universo ad alta visibilità del golf insieme alla Federazione Italiana Golf.

Dal 28 al 30 maggio la partnership si esprimerà durante il Ladies Italian Open al Golf Club Margara di Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria.

Davvero imponente il numero delle giocatrici: in 126 cercheranno di vincere il titolo con relativo montepremi pari a 200.000 euro.

Saranno 54 le buche complessive, ma la più importante rimane la ‘Hole in one’, quella buca 6 (par 3 da 191 yards, 175 metri) che dimostrerà abilità e fortuna della prima giocatrice in grado di metterla a segno nei tre giorni di gara.

Il premio per questo impegnativo colpo diventa l’autovettura DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 Business, prestigiosa ibrida plug-in proposta in palio da DS Automobiles quale Main Sponsor dell’evento.

Incentivo che probabilmente spingerà le partecipanti al torneo verso una agguerrita sfida, con lo sfondo dell’appagante scenario naturale offerto dai vigneti del Monferrato e la cintura delle Alpi.

Uno spettacolo naturale in cui DS Automobiles, brand portabandiera delle zero emissioni in zona premium, dimostrerà nuovamente di essere a proprio agio, considerando che tutti i modelli in gamma propongono una variante con motorizzazione elettrificata.

Le versioni E-TENSE dei SUV DS-3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, della berlina DS 9 e dell’imminente novità DS 4 parlano già il linguaggio di una sostenibilità che sui campi da golf è già il benvenuto, e che qualcuno alla buca ‘Hole in one’ avrà il privilegio di agguantare.