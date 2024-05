DS Automobiles lancia la collezione Antoine de Saint-Exupéry

DS Automobiles ha svelato la sua ultima creazione, la Collezione Antoine de Saint-Exupéry,

in commemorazione dell'80° anniversario della morte del famoso scrittore e aviatore francese. Questa collezione esclusiva trasporta i valori e lo spirito di Saint-Exupéry nel mondo automobilistico, combinando l'eleganza del design con la sofisticatezza tecnologica.

Olivier François, CEO di DS Automobiles, ha descritto la collezione come un'opera d'arte che "evochiamo ciò che rappresenta il marchio DS Automobiles: una piccola dose in più di 'anima' che fa la differenza, espressa mediante elementi intangibili come la poesia e la connessione attraverso valori condivisi." La collezione include i modelli DS 3, DS 4 e DS 7, ciascuno ispirato da diverse opere di Saint-Exupéry come "Il Piccolo Principe", "Corriere del Sud", "Cittadella" e "Volo di notte".

Le automobili presentano un colore esclusivo “Volo di notte”, con riflessi dorati che ricordano un cielo stellato all'alba. Gli interni sono rifiniti in pelle Nappa Marrone Criollo, con dettagli ricamati che evocano l'era dell'aviazione iniziata nel XX secolo. Inoltre, ciascun modello incorpora citazioni e disegni tratti dalle opere di Saint-Exupéry, arricchendo così l'esperienza di guida con un senso di narrativa e avventura.

Prezzi:

DS 3 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY: a partire da 36.050 euro.

DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY: a partire da 43.700 euro.

DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY: a partire da 50.250 euro.

Con questa collezione, DS Automobiles non solo omaggia uno degli eroi culturali della Francia ma stabilisce un nuovo standard di lusso, combinando tradizione letteraria e innovazione automobilistica. I primi 80 clienti riceveranno anche un certificato con il nome di una stella, rendendo ogni acquisto un momento memorabile e unico.