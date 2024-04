DS Automobiles, ordinabili in Italia le nuove Hybrid: DS 3 e DS 4

Con l'introduzione dei nuovi modelli DS 3 Hybrid e DS 4 Hybrid, DS Automobiles si posiziona all'avanguardia nel settore dell'automotive,

proponendo soluzioni innovative e sostenibili che rispondono alle crescenti esigenze di efficienza energetica e riduzione delle emissioni. Entrambi i modelli sono equipaggiati con la tecnologia ibrida leggera 48V, che combina un motore a benzina da 136 CV (100 kW) con un motore elettrico da 28 CV (21 kW), offrendo un'esperienza di guida fluida e responsiva grazie al nuovo cambio a doppia frizione e-DCS6 a sei rapporti.

La peculiarità di questi nuovi veicoli è la loro capacità di viaggiare per oltre il 50% del tempo in modalità completamente elettrica in ambiente urbano, senza necessità di ricariche esterne. Questo li rende particolarmente adatti per chi si muove prevalentemente in città, offrendo un significativo risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di CO2 ben al di sotto dei 130 g/km, valore che permette di accedere agli incentivi statali.

Il DS 3 Hybrid è disponibile in tre allestimenti: Bastille Business, Performance Line e Opera, con prezzi che partono da 33.150 euro. Il DS 4 Hybrid, invece, si distingue con gli allestimenti Pallas, Étoile Alcantara® e Étoile Pelle Nappa, proponendo un design interno esclusivo e materiali di alta qualità, a partire da 37.000 euro.

Questi modelli rappresentano non solo un passo avanti nella strategia di elettrificazione di DS, ma si inseriscono in un contesto di mercato che vede un incremento nella domanda di veicoli ibridi, con un aumento del 25% nelle vendite in Italia nel 2023. DS 3 e DS 4 Hybrid si propongono quindi come soluzioni ideali per un pubblico attento all'ambiente e alla tecnologia, garantendo al contempo prestazioni all'avanguardia e un comfort di guida superiore.