DS Automobiles presenta l'Active Led Vision

I fari DS ACTIVE LED VISION uniscono design inedito e alta performance tecnologica. Di giorno, i fari diurni, verticali e disegnati richiamando la lavorazione “Point Perle”, associati alle frecce a scorrimento, formano la firma luminosa che rende unici i modelli della gamma DS.

Illuminazione che ruota come sulla DS storica

Oltre al piacere visuale inedito, i DS ACTIVE LED VISION si adattano, in larghezza e portata del fascio luminoso, alle condizioni della strada e alla velocità dell’auto. Cinque diverse modalità si attivano automaticamente: Parking, Town Beam, Country Beam, Motorway Beam, Adverse Weather. La funzione dei fari rotanti (Dynamic Bending Light), direttamente ispirata dalla DS storica, e High Beam completano questa tecnologia. Illuminando meglio e più lontano la strada, piuttosto che maggiormente ai lati, il guidatore, così come i suoi passeggeri, guadagna in sicurezza.

Oltre ad avere grande valenza estetica, i DS ACTIVE LED VISION offrono il privilegio al cliente di essere “accolto” dalla propria DS 7 CROSSBACK o DS 9 e di guidare in totale sicurezza grazie ai proiettori LED sia di giorno che di notte.

Presentati per la prima volta sul concept-car DS e-TENSE, i DS ACTIVE LED VISION sono gradevoli nel design e molto performanti nella loro funzionalità: una dimostrazione della tecnologia e della raffinatezza che strizza l’occhio alla DS storica a cui si ispira.

Come lascia intendere il nome, i DS ACTIVE LED VISION, sono composti da un proiettore principale a LED e da tre moduli LED rotanti, ispirati dai giochi che hanno segnato l’infanzia dei nostri designers. In funzione dell’angolo di sterzata dell’auto e della velocità, i moduli ruotano e si inclinano. In questo modo la portata e la larghezza del fascio luminoso vengono aumentati o ridotti a seconda della condizione della strada e l’orientamento della luce è ottimizzato per garantire il massimo della visibilità anche a bordo strada e nelle curve.

Modalità di funzionamento su DS 7 CROSSBACK