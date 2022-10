DS Automobiles presenta una nuova DS 9 Opèra Première

Basata sul modello RIVOLI +, DS 9 OPÉRA PREMIÈRE

mette in mostra l'incredibile esperienza del lusso francese con un nuovo esclusivo interno progettato e rivestito dalle donne e dagli uomini del team Colours and Materials e dai maestri tappezzieri DS Automobiles, con sede nella regione di Parigi.

Incarnazione dell'eccezionale finitura, gli interni di DS 9 OPÉRA PREMIÈRE sono impreziositi da una deliziosa pelle Nappa color Grigio Perla su tutto il cruscotto e i pannelli delle portiere, intervallati da sottili cuciture Point Perle. I sedili dell'iconico rivestimento a cinturino sono rivestiti in Nappa Color Grigio Perla in linea con le finiture.

Intorno al tetto apribile e all'interno di tutti i montanti delle porte, il rivestimento in Alcantara® Pebble Grey crea un'atmosfera dolce e tranquilla, dove i colori sono elegantemente abbinati.

Tra i quattro colori disponibili, oltre a Nero Perla, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Blu Imperiale e Bianco Perla, il colore (Viola Ametista fa la sua comparsa su DS 9. Allo stesso tempo sofisticata e incantevole, questa alternativa scura, riflette sottili accenni di viola per un risultato distintivo. Questo colore audace e insolito assorbe e gioca con la luce per dare vita e migliorare la silhouette elegante di DS 9.

I badge speciali sulle porte anteriori completano l'aspetto esclusivo di DS 9 OPÉRA PREMIÈRE.

Trasmissioni E-TENSE 250 ed E-TENSE 4x4 360 plug-in hybrid

Trasformata in Francia dal team DS PERFORMANCE, DS 9 E-TENSE 4x4 360 OPÉRA PREMIÈRE rappresenta la migliore tecnologia DS Automobiles. Con un motore a benzina PureTech 200 e due motori elettrici con 81 kW (110 cavalli) all'anteriore e 83 kW (113 cavalli) al posteriore, oltre a impostazioni speciali, DS 9 E-TENSE 4x4 360 OPÉRA PREMIÈRE ha prestazioni di prima classe (0-100 km/h in 5,6 secondi, 1.000 metri start-stop in 25,0 secondi) con emissioni di CO 2 limitate a 35 g/km.

Per un'autonomia estesa, DS 9 E-TENSE 250 OPÉRA PREMIÈRE presenta un motore PureTech da 200 benzina e un motore elettrico da 81 kW (110 cavalli) collegato a una batteria da 15,6 kWh. L'autonomia a emissioni zero è fino a 73 chilometri sul ciclo combinato WLTPe 83 chilometri sul ciclo urbano WLTP. Le emissioni di CO2 sono valutate a 23 g/km con un consumo di carburante di 1,0 litri / 100 km.

Tutte le attrezzature standard, senza compromessi

Oltre all'equipaggiamento già di serie su DS 9 RIVOLI+, tra cui lo smorzamento controllato DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, la guida semi-autonoma DS DRIVE ASSIST livello 2 e i proiettori rotanti DS ACTIVE LED VISION, DS 9 OPÉRA PREMIÈRE è integrata con altre tecnologie standard come DS NIGHT VISION, l'Extended Safety Pack, DS PARK PILOT, il tetto apribile elettrico con deflettore antivento motorizzato, il sistema audio FOCAL Electra®, il DS LOUNGE Seats Pack e l'allarme con deadlocking e porte elettriche a prova di bambino.