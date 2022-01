DS Automobiles rinnova la sua partnership con la Fashion Week di Parigi

Le donne e gli uomini di DS Automobiles hanno un forte attaccamento alla moda.

Le modalità di lavoro, come il desiderio di stravolgere codici, sorprendere, sperimentare e inventare, ma anche il reperimento di nuovi materiali, trovano una particolare eco nel mondo della creazione.

La ricerca che ha portato alla creazione delle cuciture Point Perle, alla realizzazione di inserti goffrati Clous de Paris, allo sviluppo di rivestimenti innovativi come la lavorazione degli inserti in pelle stile cinturino, sono creazioni altrettanto condivise con il mondo della moda che ama unire tradizione e design innovativo.

Beatrice Foucher, CEO di DS Automobiles ha dichiarato:“L'ambizione di DS Automobiles è incarnare l'esperienza del lusso francese. Dal lancio del Brand, i nostri team hanno lavorato con l'idea di offrire innovazione per plasmare nuovi materiali e portare soluzioni con idee forti e diverse da quelle che esistono oggi nel mondo automobilistico. La nostra partnership con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode intorno alla Paris Fashion Week® apre nuovi orizzonti e ci offre una nuova opportunità per condividere la nostra esperienza con le più grandi case di moda francesi, come facciamo dall'inizio del nostro processo di progettazione".