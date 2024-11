DS Automobiles rivoluziona i SUV Coupé: autonomia record di 750 km, prodotto a Melfi

DS Automobiles ha presentato la sua nuova creazione, un SUV elettrico che rappresenta una vera rivoluzione nel panorama della mobilità sostenibile.

Con un’autonomia record di 750 km (WLTP), il nuovo modello dimostra come design, tecnologia e prestazioni possano fondersi in una proposta unica nel segmento premium.

Design innovativo e aerodinamico

Il nuovo SUV di DS Automobiles ridefinisce l’estetica dei SUV coupé, mantenendo però intatto il DNA del marchio. Grazie a un Cx di soli 0,24, il design è stato ottimizzato per garantire la massima efficienza aerodinamica. Ogni dettaglio della carrozzeria, inclusi i parafanghi scolpiti e le prese d’aria attive nel paraurti anteriore, è stato progettato per ridurre la resistenza al vento e migliorare il raffreddamento.

Il frontale, dal forte impatto visivo, si distingue per le luci diurne verticali che incorniciano i proiettori DS Pixel Vision, sottolineando l’identità tecnologica del marchio. Al posteriore, fari tridimensionali con firma luminosa verticale completano un look sofisticato e moderno.

Comfort e tecnologia al top

L’abitacolo riflette la raffinatezza e l’attenzione al dettaglio tipiche di DS Automobiles. La posizione di guida è stata ottimizzata per offrire un’esperienza confortevole, mentre materiali pregiati e tecnologie di ultima generazione assicurano un ambiente premium.

DS Automobiles non ha trascurato l’efficienza energetica: ogni elemento del veicolo è stato testato per garantire la massima autonomia e un’esperienza di guida superiore.

Verso un futuro elettrico

Con questo nuovo modello, DS Automobiles accelera la sua transizione verso l’elettrico, proponendo un’alternativa innovativa per chi cerca prestazioni elevate e sostenibilità. Come sottolineato dal comunicato del marchio, tutti i dettagli verranno svelati entro la fine dell’anno, ma già ora il SUV si presenta come un punto di svolta nel settore.

DS Automobiles conferma il suo ruolo di pioniere nella mobilità elettrica premium, offrendo una proposta che unisce autonomia eccezionale, design esclusivo e comfort di livello superiore. Con un’autonomia di 750 km, questo nuovo modello è pronto a ridefinire le regole del gioco nel mercato dei SUV elettrici.