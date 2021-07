DS Automobiles, Title Sponsor del 78° Open D’Italia.

Sarà Roma ad accogliere l’edizione numero 78 dell’Open d’Italia, dal 2 al 5 settembre, nello storico Marco Simone Golf & Country Club. Un autentico ritorno per questa manifestazione, che nella stessa città conta 6 precedenti edizioni.

Design, sport e tecnologia uniti per questo appuntamento che vuole lasciare un segno nella lunga storia della Capitale, grazie anche alla presenza dei modelli della gamma E-TENSE di DS Automobiles, unico brand francese premium, che porta il lusso parigino nel mondo Automotive.

I modelli della gamma DS Automobiles si caratterizzano per uno stile rivolto a chi vuole distinguersi e a chi apprezza la cura dei dettagli, come i materiali pregiati degli interni e le lavorazioni artigianali che rappresentano il meglio della raffinatezza e dal savoir-faire francese

Stile ed eleganza sono caratteristiche che si sposano pienamente con il mondo del golf, così come l’attenzione all’ecosostenibilità. Per questo DS Automobiles sarà presente con la propria gamma E-TENSE, l’interpretazione ‘green’ della mobilità secondo il brand francese.

DS 9 E-TENSE e DS 7 CROSSBACK E-TENSE sono Ibride Plug-In di ultima generazione. Grazie alla doppia propulsione, la modalità Electric permette di viaggiare a zero emissioni percorrendo fino a 58 chilometri, segnando l’ingresso in una nuova dimensione del benessere di bordo.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE è un SUV compatto, icona di stile dal carattere deciso e dall’anima green, poiché equipaggiato di un motore 100% elettrico, che garantisce una guida dinamica, grazie ai suoi 136 CV di potenza e 320 Km di autonomia; la mobilità del futuro a zero emissioni di CO 2 .

Le vetture accompagneranno i giocatori in veste di courtesy car, favorendo con il loro silenzio la concentrazione, prima di mettere a segno memorabili colpi sul campo da gioco.

La novità DS 4 E-TENSE sarà in esposizione, anticipando con il suo design carismatico le tecnologie di bordo che si ispirano ad un futuro che è già iniziato. Ne è un esempio DS IRIS SYSTEM, l’innovativa modalità di interazione con l’auto che riconosce i comandi vocali con il parlato naturale, o il nuovo sistema di aiuto alla guida DS DRIVE ASSIST 2.0 che permette la regolazione automatica della velocità con funzione predittiva rispetto alle curve che DS 4 sta per affrontare. Anche DS 4 E-TENSE interpreta la mobilità sostenibile attraverso una motorizzazione Ibrida Plug-In da 225 CV di potenza combinata, garantendo una autonomia in modalità full electric fino a 54 Km (ciclo WLTP), con emissioni di CO 2 tra i 27,5 e i 34,7 g/Km.

Tutti i modelli DS AUTOMOBILES continuano ad interpretare quello spirito d’avanguardia che piace ai grandi giocatori di golf, il cui obiettivo continua ad essere quello di guardare avanti per mettere a segno il colpo perfetto. Dall’affinità tra questi due mondi nasce la partnership di DS AUTOMOBILES con la Federazione Italiana Golf per i prossimi tre anni.

D’altro canto, la gamma E-TENSE grazie anche alle sue prerogative ‘green’ che ne accompagnano il carattere premium dallo stile senza compromessi, sta diventando una presenza che nel circuito del grande golf in molti hanno iniziato ad apprezzare.

La stessa storia di DS AUTOMOBILES dimostra come la capacità di anticipare il cambiamento sia una componente di successo, seguendo un percorso che punta direttamente al traguardo dell’ultima buca.

“DS Automobiles sarà al fianco di tutti gli appassionati di golf durante il più importante evento nazionale del mondo green, per far vivere i valori di unicità e sostenibilità che trovano la loro perfetta realizzazione nella gamma ha dichiarato Eugenio Franzetti Managing Director DS Automobiles Italia

E-TENSE, composta da modelli elettrici e Plug-In Hybrid. Lo stile e la raffinatezza, anche quando si viaggia, sono valori che un appassionato di golf oggi ricerca e DS Automobiles ha la risposta per soddisfare questi suoi desideri. La tecnologia, la qualità dei materiali, l’attenzione al dettaglio e la sostenibilità ambientale con cui ogni nostro modello viene progettato sono elementi affini al gioco del golf.

La gamma DS è composta oggi da quattro modelli, tutti elettrificati. L’ultimo modello presentato, DS 4 E-TENSE, sarà il protagonista assoluto durante il 78° Open D’Italia e siamo certi che giocatori e spettatori apprezzeranno il design unico e la tecnologia all’avanguardia di cui è equipaggiata l’ultima nata di casa DS.”