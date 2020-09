DS si sta affermando come un vero protagonista nella transizione energetica

Arrivata sul mercato nel 2015, DS Automobiles ha posto la transizione energetica al centro della sua strategia. Per accelerare lo sviluppo dei suoi modelli, è diventato il primo marchio premium a partecipare al campionato di Formula E, dall'apertura della competizione ai costruttori, fino a dominare la disciplina vincendo per due anni consecutivi i titoli Piloti e Costruttori. DS Automobiles si basa sulle conoscenze acquisite in Formula E per sviluppare modelli elettrificati che fissano parametri di riferimento nelle rispettive categorie. La scelta delle tecnologie per le macchine elettriche, le batterie e il controllo di potenza così come la gestione del software sono ereditate dall'esperienza nella competizione 100% elettrica.

DS Automobiles è profondamente impegnata nella transizione energetica. Tutta la gamma è proposta con versioni elettrificate: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, 100% elettrica, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 e presto DS 9 E-TENSE con una potenza fino a 360 cv, con motore a benzina ibrido elettrico plug-in. Dal 2025, tutti i nuovi modelli del Brand avranno esclusivamente motorizzazioni elettrificate.

Nell'ambito della settimana sul clima a New York City, l'ABB FIA Formula E Championship è diventato il primo sport a ricevere la certificazione “Net Carbon Neutral” sin dal suo inizio. Ciò conferma il successo di un vasto progetto guidato dai promotori della disciplina. Seguendo le raccomandazioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Formula E ha lavorato su tre assi:

Una misurazione efficace delle emissioni di carbone

La priorità data alla riduzione delle emissioni

La compensazione delle emissioni che non era evitabile emettere

Con la partecipazione di esperti indipendenti, sono state valutate le emissioni totali delle sei stagioni di gara, includendo in particolare la logistica o fine vita delle batterie. Le inevitabili emissioni sono state compensate dagli investimenti in progetti guidati da Gold Standard (inizialmente creato dal WWF e da un ampio panel di ONG) e da Verified Carbon Standard. Questo approccio della Formula E è del tutto in linea con quello di DS Automobiles, che si sta affermando come un vero protagonista nella transizione energetica.