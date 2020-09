DS9 E-Tense, l’esclusività alla francese

Nell’universo DS Automobiles, l’attenzione alle esigenze e preferenze individuali fa parte dei codici di accesso ad un mondo in cui i dettagli contribuiscono in maniera inequivocabile al volto del risultato finale.

DS 9 E-TENSE rappresenta oggi l’apice di una catena evolutiva, in cui sono inseriti differenti emblemi della raffinatezza. Materiali nobili e lavorazioni artigianali sono alla base di un impatto visivo che si esprime ancora prima delle sensazioni tattili, pronte a confermare l’inequivocabile approccio premium DS Automobiles.

La plancia interamente rivestita in pelle Nappa e la lavorazione a braccialetto di orologio sono due chiari indicatori che emergono al primo approccio, con un abitacolo ricco di straordinari contenuti.

L’invito a toccare con mano viene esaltato dagli elementi in cristallo, l’Alcantara che riveste il tetto e le tendine di protezione. Anche le maniglie interne sono rivestite in pelle, proprio per assecondare e confermare il concetto di esclusività che avvolge DS 9 E-TENSE.

A bordo si respira realmente confort da Prima Classe, come ricorda anche l’illuminazione d’accesso policromatica. Un benessere che diventa individuale, in base alle preferenze del singolo passeggero.

Il concetto è ribadito dalla personalizzazione tramite le ‘Ispirazioni DS’, i cui nomi prendono spunto dai quartieri più emblematici di Parigi.

Ecco quindi la pelle goffrata dei sedili dell’Ispirazione DS BASTILLE oppure DS RIVOLI, l’Alcantara nero della Performance Line, e la pelle Nappa Art Rubis con lavorazione a cinturino d’orologio dell’Ispirazione DS OPERA. Una caratterizzazione che si unisce al volante interamente rivestito di pelle, affiancato da un ambiente policromatico impostabile su 8 differenti colori.

Numerosi dettagli sottolineano la raffinatezza di un gusto che attinge direttamente dal vasto repertorio del savoir-faire francese. È così per il comando in cristallo, le impunture Point Perle che riguardano la lavorazione dei sedili, oppure le esclusive decorazioni per plancia e pannelli delle portiere.

L’orologio B.R.M. sulla parte superiore della plancia, rimanda ad una consolidata collaborazione di alta gamma con cui DS 9 E-TENSE si presenta, mentre i comandi della console centrale sono impreziositi dalla lavorazione guilloché Clous de Paris.

Come ogni lussuoso ambiente che si rispetti, anche il piacere acustico legato all’ascolto della propria musica preferita deve essere in linea con lo stile DS Automobiles. Non è un caso se lo speciale trattamento che elimina i rumori esterni si somma ai vetri insonorizzanti e stratificati, abbinati alla scocca termosaldata, in grado di eliminare ogni sorta di vibrazione.

Lo straordinario sistema Hi-Fi FOCAL Electra, appositamente progettato per DS 9 E-TENSE non teme confronti, quando si tratta di esprimere il palco sonoro che i 14 altoparlanti restituiscono, con le alte frequenze esaltate dalle nuove griglie inox dei tweeter.

Contenuti rigorosamente di alto livello quindi, che confermano l’indole raffinata di DS 9 E-TENSE.