Dacia Duster Soul of Dakar: un omaggio all’avventura offroad

La scorsa settimana, Milano ha ospitato l’anteprima italiana del progetto Dakar, un evento che ha acceso i riflettori su una sfida epica: la partecipazione di Dacia alla leggendaria competizione del 2025.

Protagonista assoluto, il “Duster Soul of Dakar”, una one-off che esprime al meglio la vocazione outdoor del brand, con uno stile che conquista al primo sguardo.

Design esclusivo ispirato alla Dakar

La livrea di “Soul of Dakar”, curata dal centro stile Dacia, si ispira al prototipo ufficiale Sandrider, che si schiererà al via il 3 gennaio. I colori e le linee dinamiche enfatizzano l’essenza robusta del Nuovo Duster, valorizzandone la presenza su strada e fuori dai sentieri battuti.

Accessori YouClip e InNature: funzionalità e avventura

L’esemplare unico si distingue anche per l’equipaggiamento. La gamma di accessori YouClip ottimizza l’esperienza a bordo con elementi pratici come portaoggetti, punti luce nell’abitacolo, e supporti dedicati per tablet e smartphone. All’esterno, la linea InNature rafforza il DNA offroad: dalle barre riposizionabili del tetto a un baule resistente alle intemperie, fino a una pala per affrontare le sfide del deserto.

Tecnologia e motorizzazione per il fuoristrada

Cuore pulsante di questa versione unica è la nuova motorizzazione mild hybrid 48V da 130 CV, abbinata alla trazione integrale. Il sistema, dotato di modalità di guida avanzate, assicura prestazioni ottimali anche su terreni difficili, rendendo il Duster un SUV sempre pronto per l’avventura.

Verso la Dakar 2025

Questa one-off rappresenta un tributo al carattere avventuroso e alla solidità del marchio Dacia, anticipando il debutto ufficiale del team nella competizione più impegnativa del motorsport. Una celebrazione che segna una nuova tappa nel percorso del Duster, icona di affidabilità e libertà su ogni terreno.