E-GAP protagonista e_mob 2021 Festival della mobilità elettrica.

E-GAP, primo operatore di ricarica mobile e on-demand per auto elettriche in Europa, partecipa quest’anno a e_mob 2021, il Festival della mobilità elettrica.

Durante questa quinta edizione del festival, che si terrà a Milano dal 16 al 19 ottobre, l’azienda sarà presente in loco con rappresentanti aziendali e con un proprio Van, per illustrare ai partecipanti il funzionamento del servizio di ricarica elettrica fast e 100% green e per sensibilizzarli verso una mobilità più pulita ed intelligente. A coloro che si presenteranno allo stand di E-GAP sarà fornita una card del valore di 20 euro da utilizzare per ricevere la ricarica elettrica on demand.

Le caratteristiche principali del servizio sono la rapidità (ricarica fast charge fino a 60kW) la mobilità grazie al raggiungimento del veicolo ovunque si trovi, la sostenibilitàperché la flotta di E-GAP è elettrica e l’energia proviene da fonti rinnovabili e infine l’accessibilità grazie alla prenotazione della ricarica tramite l’App.

“La presenza all’e_mob 2021, uno dei principali eventi della mobilità elettrica in Italia, ci permette di confrontarci con i principali operatori del settore e di far conoscere al grande pubblico i vantaggi di una ricarica “on-demand”, comoda e veloce. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di poter essere presenti in loco con il nostro Van, con il proposito di incentivare sempre più persone all’utilizzo di vetture elettriche, anche grazie alle nostre tecnologie di ricarica sostenibili, flessibili e all’avanguardia” ha dichiaratoFrancesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP.