Ecobonus per BEV: Federauto perplessa sull’esaurimento dei fondi

Il presidente di Federauto, Massimo Artusi, ha espresso forti perplessità sull'esaurimento dei fondi Ecobonus 2024 per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica,

avvenuto in poche ore dall'apertura delle prenotazioni. "Se da una parte ci si potrebbe compiacere della risposta immediata verso questo tipo di vetture," ha dichiarato Artusi, "non si può non rilevare come l'esito sia opposto alle risposte del mercato di fronte agli Ecobonus 2022 e 2023, che avevano lasciato ingenti residui tra le risorse destinate a questi veicoli, che hanno sempre incontrato difficoltà di gradimento da parte degli acquirenti."

Secondo Artusi, la capacità di assorbimento dei fondi per i veicoli a basse emissioni è stata modesta fino all'entrata in vigore del nuovo DPCM, con un avanzo di risorse di circa 170 milioni a pochi giorni dall'attivazione dei nuovi Ecobonus. Questa tendenza di vendita dei veicoli a basse emissioni è confermata dalle evidenze empiriche del mercato.

"Chiediamo alle amministrazioni competenti di approfondire urgentemente questo fenomeno, che riteniamo assolutamente anomalo e probabilmente non in linea con la ratio della norma," ha concluso Artusi. L'obiettivo degli Ecobonus è favorire cittadini e imprese nella transizione green, ma il rapido esaurimento dei fondi rischia di escludere proprio gli autentici destinatari del provvedimento.