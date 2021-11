EICMA 2021, spazio alle innovazioni per le due ruote

EICMA non è solo adrenalina, spettacolo e novità. Alla 78^ Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domani, domenica 28 novembre, a Fiera Milano Rho, spazio anche alle start up accolte nell’area speciale a loro dedicata dall’evento espositivo di riferimento per l’industria delle due ruote.

Sostenibilità e innovazione due delle parole chiave di quest’area, che torna in questa edizione 2021 con quindici giovani realtà internazionali, quattro in più rispetto alla precedente.

Si va mezzi dai trasporto agli accessori innovativi, come il primo sistema di telemetria per MTB e MX dell’azienda BYB o l’innovativa maschera con valvola di estrazione dell’aria sviluppata da Narvalo, fino alle batterie compatibili per veicoli elettrici di HYBA, il casco con interfaccia a realtà aumentata prodotto da LIVEMAP e il monopattino elettrico a tre ruote ideato da TO.TEM o, ancora, l’e-scooter di Kobra e il rivoluzionario cavalletto multidirezionale per moto di Dynamoto.

Ampio spazio anche ai servizi e ai supporti tecnologici come il GPS tracker PEGASE di SMT Performances, l’innovativo servizio di assistenza e riparazione a domicilio per bici