EMC e Intergea: una partnership strategica per una crescita esponenziale nel 2025

Eurasia Motor Company (EMC) e il Gruppo Intergea stanno ridefinendo il panorama della distribuzione automobilistica italiana.

A distanza di sei mesi dall’accordo che ha portato alla cessione del 50% delle quote di EMC al Gruppo Intergea, il progetto comune inizia a mostrare i suoi frutti, delineando le prospettive di crescita per il 2025.

Federico Daffi, Presidente di Eurasia Motor Company, ha presentato i risultati dell’anno in corso e le novità per l’anno venturo, sottolineando il valore strategico dell’alleanza: “La cessione del 50% delle quote di EMC a Intergea è stata una scelta strategica e opportuna, avvenuta in un momento di grande cambiamento e crescita per Eurasia Motor Co. L’ingresso del Gruppo Intergea ha portato a un immediato raddoppio della rete di dealer ufficiali, garantendo una maggiore presenza capillare in tutta Italia.”

Un mercato frammentato e opportunità strategiche

L’Italia rappresenta un mercato frammentato, con una forte domanda di soluzioni automobilistiche che combinino qualità, sostenibilità e convenienza. In questo contesto, EMC si sta posizionando come un player emergente grazie a una strategia mirata che include il rinnovamento della gamma prodotti e una distribuzione sempre più capillare.

Con showroom aggiornati per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente, EMC si presenta con un nuovo stilema e una gamma MY25 rinnovata, ribattezzata per enfatizzare l’identità del brand. Le vetture Wave, 2 e 3, diventano rispettivamente EMC QUATTRO e EMC SEI, mentre viene introdotto un nuovo SUV di punta, EMC SETTE, caratterizzato da un alto contenuto tecnologico e un posizionamento competitivo.

“La scelta intelligente”, il nuovo payoff del brand, sintetizza la missione aziendale: unire il meglio dell’automobilismo mondiale offrendo prodotti che rispondano ai criteri di qualità, convenienza e sostenibilità.

Nuovi modelli e tecnologie al centro della crescita

La gamma MY25 porta con sé importanti aggiornamenti tecnologici, tra cui l’abilitazione al collegamento con Apple CarPlay e Android Auto per EMC QUATTRO, e miglioramenti nell’infotainment e nella personalizzazione. Sul fronte dei veicoli commerciali, la linea Foton si arricchisce del modello Tunland V9, un pick-up dalle linee robuste e innovative, pensato per presidiare segmenti di mercato strategici.

L’obiettivo è chiaro: consolidare la presenza sul territorio e raggiungere 7.000 immatricolazioni nel 2025, triplicando i volumi rispetto al 2024.

“Chiuderemo l’anno con 2.300 veicoli immatricolati e l’obiettivo per il 2025 è di toccare quota 7.000”, ha dichiarato Daffi, sottolineando come il piano di crescita sia supportato da investimenti significativi in comunicazione e infrastrutture.

Distribuzione e post-vendita: focus su Sud e Isole

Un aspetto cruciale del piano di espansione è l’ampliamento della rete distributiva, con particolare attenzione alle regioni del Sud e alle isole, aree storicamente meno presidiate dai grandi marchi automobilistici. Parallelamente, EMC sta investendo in un nuovo hub logistico situato nel Bresciano, destinato a diventare il centro nevralgico per la gestione dei ricambi dei marchi EMC, Foton e GWM.

Questo investimento sottolinea l’importanza attribuita al post-vendita, un elemento spesso trascurato ma fondamentale per fidelizzare i clienti e garantire il successo sul lungo periodo.

La visione del Gruppo Intergea

Alberto Di Tanno, Presidente del Gruppo Intergea, ha espresso piena fiducia nel progetto EMC, sottolineando come l’ingresso del gruppo stia già contribuendo alla crescita dell’azienda:

“EMC offre una proposta di mercato chiara e accattivante, sia per i consumatori che per i concessionari. La qualità della gamma prodotti si inserisce con perfetto tempismo in quei segmenti di mercato non più serratamente presidiati dalle case automobilistiche storiche, rendendo EMC una scelta intelligente per tutti.”

Prospettive per il 2025: crescere con intelligenza

La strategia congiunta di EMC e Intergea non si limita all’espansione commerciale. Gli investimenti in comunicazione, il rafforzamento della rete distributiva e il rinnovamento della gamma mirano a posizionare il marchio come un’alternativa credibile e competitiva in un mercato in evoluzione.

Con l’obiettivo di triplicare i volumi e consolidare la propria presenza, EMC si prepara ad affrontare il 2025 con una proposta chiara e ambiziosa: unire innovazione, qualità e sostenibilità, puntando su una rete solida e sulla semplificazione delle relazioni tra Casa e Dealer.

La sfida è lanciata: EMC e Intergea stanno dimostrando che, con una strategia mirata e partnership solide, anche i nuovi player possono ritagliarsi un ruolo di rilievo nel panorama automobilistico italiano.