Europa batte Cina, auto elettriche sotto i 25.000 euro

Secondo lo studio di Transport & Environment (T&E) le aziende europee, con gli attuali costi di produzione e delle batterie, potrebbero riuscire a produrle con profitto.

I costruttori europei possono vendere piccole auto elettriche prodotte in Europa a 25.000 euro. È quanto emerge dallo studio di Transport & Environment (T&E) basato sull'analisi della società di consulenza Syndex. Il minor costo di produzione e gli attuali prezzi delle batterie renderebbero possibile l'elettrificazione dei veicoli del segmento B entro il 2025. T&E ha affermato che la disponibilità di veicoli elettrici più piccoli e convenienti potrebbe essere un punto di svolta per la diffusione su larga scala delle auto elettriche. Sarà la scelta cruciale per le case automobilistiche europee per contrastare il dilagare dei prodotti cinesi.

Dallo studio emerge che i produttori europei possono realizzare un margine di profitto del 4% su un veicolo elettrico compatto prodotto in Europa nel 2025, secondo lo scenario delle "condizioni di mercato favorevoli" del rapporto. Questo vedrebbe i costi della batteria scendere a cento dollari per chilowattora, in linea con le previsioni di BloombergNEF e altri. La relazione tiene conto di altre riduzioni dirette dei costi, pur mantenendo ampie aspettative del settore in merito ai costi indiretti e ai mark-up. Il veicolo del segmento B avrebbe una batteria LFP (litio, ferro e fosfato) da 40 kWh e un'autonomia di 250-300 km.

Julia Poliscanova, direttore senior per i veicoli e le catene di approvvigionamento di mobilità elettrica di T&E, ha dichiarato: “Il sondaggio dopo l'indagine ha dimostrato che i prezzi sono una delle maggiori barriere per l’acquisto di auto elettriche. La vettura BEV da 25 mila euro sarà un punto di svolta per la diffusione delle auto elettriche. Portare quei modelli sul mercato rapidamente e in volumi è fondamentale per i produttori europei per competere con i rivali cinesi che stanno già offrendo, nel vecchio continente, piccole auto elettriche economiche”.

L'arrivo di piccole auto elettriche più convenienti accelererebbe l'adozione di auto a emissioni zero in Europa. Un quarto (25%) degli acquirenti di nuove auto intende già acquistare un'auto elettrica nel prossimo anno, secondo un sondaggio YouGov per T&E recentemente svolto in Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e Regno Unito. Ma quando si propone una piccola auto elettrica da 25.000 euro, la quota di acquirenti di auto nuove disposti ad acquistare un modello elettrico a batteria aumenta al 35%. Ciò equivarrebbe a un ulteriore milione di veicoli elettrici venduti in Europa ogni anno, andando in parte a sostituire gli equivalenti modelli con motori tradizionali.

L’attuale scenario vede però le sei grandi case automobilistiche europee abbandonare il mercato delle piccole auto a prezzi accessibili alla ricerca di profitti che sono cresciuti molto più velocemente dell'inflazione. Secondo il rapporto tra il 2019 e 2022 l’utile netto, concentrandosi su vetture dalla maggiore marginalità, è cresciuto sensibilmente, perché hanno dato priorità alle vendite di SUV più grandi e redditizi che oggi rappresentano oltre la metà (53%) di tutti i veicoli venduti in Europa. I SUV elettrici, che consumano più elettricità e materie prime, hanno rappresentato il 51% delle vendite di auto elettriche nel 2022.

T&E ha affermato che i legislatori devono creare le condizioni per le case automobilistiche per dare la priorità alle piccole auto elettriche, che sono migliori per l'ambiente, le famiglie a basso reddito e la competitività dell'industria automobilistica europea. Ha chiesto una strategia congiunta di norme sull'efficienza dei veicoli elettrici a livello dell'UE, tasse sui veicoli e sussidi a livello nazionale che penalizzino il peso e tariffe di parcheggio più elevate per i SUV a livello locale.

Julia Poliscanova ha aggiunto: “Più acquirenti di auto sceglieranno le elettriche se saranno disponibili a prezzi accessibili. Ma in questo momento le case automobilistiche sono felici di fare i profitti dai grandi SUV che sono troppo costosi per molte famiglie a basso reddito. I legislatori devono intervenire con standard di efficienza, tasse, riforma dei sussidi e altre misure che fanno pendere la bilancia a favore delle auto elettriche piccole e convenienti, destinate alla gente comune”.

La visione di Transport & Environment (T&E) è un sistema di mobilità a emissioni zero che sia conveniente e abbia un impatto minimo sulla nostra salute, sul clima e sull’ambiente. Creata oltre 30 anni fa, ha dato forma ad alcune delle leggi ambientali più importanti d’Europa. L’azienda ha convinto l’UE a fissare gli standard di CO2 più ambiziosi a livello mondiale per automobili e camion, ma ha anche contribuito a svelare lo scandalo Dieselgate; ha condotto con successo una campagna per porre fine al diesel derivante dall’olio di palma; ha garantito il divieto globale dei carburanti più inquinanti per la navigazione marittima e la creazione del più grande mercato mondiale del carbonio per l’aviazione. Nel 2022, la campagna di T&E ha portato il Parlamento europeo e gli Stati membri a concordare di porre fine alle vendite di nuove auto e furgoni con motore a combustione entro il 2035.