Fabio Pressi eletto Presidente di Motus-E

L'associazione Motus-E, pilastro nell'ambito della mobilità elettrica in Italia, ha annunciato Fabio Pressi come suo nuovo presidente. Pressi, CEO di A2A E-Mobility

e figura chiave nel settore delle tecnologie per la mobilità sostenibile, succede a Massimo Nordio di Volkswagen Group Italia, in linea con la politica di rotazione dei vertici associativi di Motus-E.

L'assemblea dei soci, riunitasi a Roma, ha sancito questa nuova fase per l'associazione, confermando l'impegno di Pressi, entrato in A2A nel gennaio 2021 e membro del Consiglio direttivo di Motus-E dallo stesso anno, verso la promozione di un futuro più verde. Il suo percorso ventennale nel settore gli ha conferito una profonda conoscenza delle dinamiche e delle sfide relative alla mobilità elettrica.

Sotto la sua guida, A2A E-Mobility ha visto l'implementazione di significativi progetti di sviluppo infrastrutturale e servizi per la ricarica elettrica. Tra questi, spiccano l'introduzione dell'interoperabilità nella rete di ricarica della società, l'elettrificazione del parco auto aziendale con l'installazione di circa 1.200 punti di ricarica in 90 sedi e il lancio del progetto pionieristico delle colonnine di quartiere per facilitare la ricarica nei centri urbani.

Pressi ha espresso la sua visione per il futuro della mobilità elettrica, sottolineando l'importanza di considerarla all'interno del più ampio contesto della transizione energetica. Ha evidenziato il ruolo cruciale dei motori elettrici per la sostenibilità ambientale e la necessità di un approccio condiviso nell'industria automobilistica per affrontare questa transizione. Inoltre, ha messo in luce l'importanza di combattere la disinformazione che circonda il settore, promuovendo una maggiore comprensione dei benefici e delle potenzialità della mobilità elettrica.

Il suo mandato inizia in un momento critico, dove l'urgenza di un cambio di paradigma nella mobilità è sempre più sentita sia a livello nazionale che globale. Pressi ringrazia l'assemblea dei soci per la fiducia e l'opportunità di guidare l'associazione in questa fase di importante transizione, rendendo omaggio anche al lavoro svolto dal presidente uscente Nordio.

Con Pressi alla guida, Motus-E si appresta a navigare le sfide del futuro, puntando a rafforzare il ruolo dell'Italia nella mobilità elettrica e nella transizione verso un'energia più pulita e sostenibile.