Fatturato Renault in crescita del 21% in 9 mesi

Il gruppo Renault fa segnare un’importante crescita del fatturato a 37,4 miliardi di euro (21% in 9 mesi) grazie a una politica commerciale ben organizzata e all’offensiva di prodotto in Europa.

Il fatturato del Ramo Auto è pari a 34,2 miliardi di euro, +20,1% rispetto ai primi 9 mesi del Immatricolazioni del Gruppo in crescita del 10,9% a livello mondiale e del 21,3% in Europa. Nel terzo trimestre 2023 il fatturato del Gruppo è a 10,5 miliardi di euro, +7,6% rispetto al terzo trimestre 2022. Il fatturato del Ramo Auto è a 9,4 miliardi di euro, +5,0% rispetto al terzo trimestre 2022. Le immatricolazioni del Gruppo sono in crescita del 6,1% a livello mondiale e del 15,3% in Europa. Il portafoglio ordini in Europa si riconferma molto positivo, con 2,5 mesi di vendite previste a fine settembre.

Confermate le prospettive del 2023, con un Margine operativo del Gruppo tra il 7% e l’8%. Il Gruppo Renault prevede un margine operativo del Gruppo nel secondo semestre superiore a quello del primo semestre, che era pari al 7,6%. “Il Gruppo Renault continua a registrare un’ottima performance nel terzo trimestre, con un fatturato totale in aumento del 13,8% a tassi di cambio costanti. Siamo entrati nell’ultimo trimestre con fiducia e confermiamo il miglioramento della redditività nel secondo semestre e oltre, grazie all’offensiva prodotto, ma anche ai vantaggi derivati dal nostro programma di contenimento dei costi e alla politica commerciale ben organizzata e centrata sul valore. Nel frattempo, stiamo accelerando tutti i progetti della Revolution.

Questo trimestre è stato molto attivo. Abbiamo lanciato ufficialmente Horse e siglato l’accordo di joint-venture con Geely. Lo scorporo di Ampere avverrà a Novembre, e presenteremo in dettaglio la sua strategia nel Capital Market Day del 15 novembre. Abbiamo anche già annunciato il Progetto Flexis in collaborazione con Volvo Group e CMA CGM, un vero e proprio game changer per affrontare le sfide dell’elettrificazione dei veicoli commerciali leggeri nel settore della logistica urbana. Stiamo progressivamente costruendo la nostra azienda automobilistica di prossima generazione. Infine, dopo la firma degli accordi definitivi dell’Alleanza a Luglio, confermiamo che la conclusione della transazione è prevista per fine anno, come da programma. Ciò consentirà di creare ulteriore valore tramite progetti operativi condivisi e darà al Gruppo Renault l’opportunità di riallocare parte del capitale in modo ottimale», ha dichiarato Thierry Piéton, Direttore Finanziario del Gruppo Renault.