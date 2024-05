FIA lancia il manifesto per la mobilità 2024

Alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo del 2024, l’Ufficio di Bruxelles della Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ha rilasciato un decisivo "Manifesto per la mobilità".

Il documento è diretto ai futuri parlamentari con l'obiettivo di mantenere e migliorare la mobilità all'interno dell'UE.

Il manifesto evidenzia tre azioni chiave richieste ai neoeletti: garantire l'accessibilità economica della mobilità, abbracciare una transizione ecologica olistica che non lasci nessuno indietro, e ampliare le iniziative per la sicurezza stradale verso l'ambizioso obiettivo di zero decessi entro il 2050.

Jorge F. Delgado, Presidente della Region I della FIA, sottolinea l'importanza del manifesto come rappresentazione delle esigenze di 400 milioni di utenti europei. Il manifesto dettaglia come affrontare le sfide attuali, tra cui l'incremento dei costi di vita e la transizione verso i veicoli elettrici, assicurando che la mobilità rimanga un diritto fondamentale.

Laurianne Krid, Direttore Generale della Regione I della FIA, ribadisce l'impegno dell'ufficio nel collaborare con i nuovi eurodeputati per promuovere una mobilità che sia non solo sostenibile ma anche economicamente accessibile per tutti i cittadini.

Il documento richiama l'attenzione sulla rilevanza economica del settore dei trasporti, che contribuisce per il 5% al PIL dell'Unione Europea e impiega circa 10 milioni di persone. La mobilità, quindi, non è solo una comodità ma una componente essenziale dell'integrazione europea e del benessere economico.