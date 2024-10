Fiat alla conquista di Rom-E: la carica elettrica della 600 Hybrid e Topolino

Roma si trasforma nella capitale della sostenibilità con Rom-E, il festival dedicato all'ambiente e alla mobilità del futuro.

Tra i protagonisti di questa quarta edizione c'è Fiat, che scende in campo con la sua nuova gamma elettrificata e un ricco programma di attività per grandi e piccini.

L'obiettivo di Rom-E è chiaro: sensibilizzare il pubblico sull'importanza di adottare comportamenti e tecnologie a basso impatto ambientale. Un messaggio che Fiat condivide appieno, come dimostra la presenza di due modelli chiave della sua strategia di elettrificazione: la Nuova 600 Hybrid e la Fiat Topolino.

La 600 Hybrid, ultimo gioiello della casa torinese, rappresenta il ritorno di Fiat nel segmento B con un'auto ibrida che coniuga stile, tecnologia e rispetto per l'ambiente. I visitatori di Rom-E potranno ammirarla in tutto il suo splendore presso lo stand allestito in Viale delle Magnolie a Villa Borghese.

Ma non solo ammirare: in Piazza Bucarest, a pochi passi di distanza, sarà possibile mettersi al volante della Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico ideale per la mobilità urbana. Un'occasione unica per provare l'ebbrezza della guida a zero emissioni tra le strade della Città Eterna, scoprendo l'agilità e la praticità di questo veicolo accessibile già dai 14 anni.

Fiat non si limita a esporre i suoi modelli, ma propone anche un programma di attività pensato per coinvolgere e informare il pubblico di tutte le età. Presso lo stand, i più giovani potranno partecipare a iniziative educative dedicate alla mobilità sostenibile, come la scoperta delle nuove tecnologie elettriche e ibride attraverso le retro-copertine dei quaderni Pigna Monocromo brandizzati Nuova Fiat 600. Un modo originale e creativo per avvicinare le nuove generazioni al tema della transizione energetica.

La partecipazione a Rom-E è un'ulteriore conferma dell'impegno di Fiat nel promuovere una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e alla portata di tutti. Un impegno che si traduce non solo nella produzione di veicoli elettrificati, ma anche in iniziative concrete per diffondere la cultura della sostenibilità e accompagnare gli italiani verso un futuro a zero emissioni.

"Essere presenti a Rom-E è fondamentale per il percorso di Fiat verso una mobilità urbana sostenibile", ha dichiarato Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia. "Con la nostra lunga storia di impegno sociale, sentiamo la responsabilità di rendere la guida elettrificata sempre più accessibile e facile, conquistando anche le nuove generazioni. Invito tutti a visitare il nostro stand per scoprire la Nuova 600 Hybrid e provare l'emozione di guidare Topolino per le strade di Roma."

E per chi desidera passare subito alla mobilità elettrica, Fiat ha riservato offerte speciali valide fino al 31 ottobre:

Fiat 600 Hybrid: acquistabile a 18.950€ grazie a un finanziamento di Stellantis Financial Services Italia e agli incentivi statali, con un canone mensile di 250€ e prima rata a gennaio 2025.

Fiat Topolino: disponibile a partire da 9.890€ con una soluzione di leasing a 48 mesi e un canone mensile a partire da 29€, paragonabile al costo di un abbonamento ai mezzi pubblici.

Rom-E rappresenta un'occasione imperdibile per conoscere da vicino le soluzioni di mobilità sostenibile proposte da Fiat e toccare con mano il futuro dell'automobile. Un futuro fatto di tecnologia, design e rispetto per l'ambiente, accessibile a tutti e pronto a rivoluzionare il nostro modo di vivere la città.