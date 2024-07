Fiat: il brand globale più venduto di Stellantis nel primo semestre 2024

FIAT, nel suo 125° anniversario, continua a crescere e consolidare la sua posizione nel mercato globale.

Nel primo semestre del 2024, il brand ha registrato un aumento delle vendite del 2,2%, con oltre 660.200 unità vendute a livello mondiale. Questo incremento non solo conferma la solidità del marchio ma anche la sua capacità di innovare e adattarsi alle nuove esigenze del mercato.

FIAT ha annunciato progetti significativi per il futuro. Dopo l'estate, verranno aperti gli ordini per la nuova Fiat Grande Panda, il modello globale che segna il ritorno di FIAT nel mercato mondiale. Successivamente, verranno lanciati l'Abarth 600e e la Fiat 500e Giorgio Armani. La strategia del brand si basa su tre pilastri: design e sviluppo italiani, una piattaforma globale e rilevanza locale. La Grande Panda sarà il primo membro di questa nuova famiglia mondiale, destinata a soddisfare le diverse esigenze dei clienti in tutto il mondo.

Il futuro di FIAT prevede anche l'uscita della nuova Fiat 500 Ibrida, prodotta nello stabilimento Mirafiori di Torino, e lo sviluppo di nuovi modelli SUV e fastback. Questi lanci strategici sottolineano l'impegno del marchio verso l'innovazione e la sostenibilità, con un focus particolare sull'inclusività, l'ingegno e lo stile italiano.

In Europa, FIAT ha fatto una scelta coraggiosa: passare completamente all’elettrico. Questa strategia, rilevante a livello sociale, è rivolta ai clienti che FIAT rispetta perché elettrificare fa bene all'ambiente e alle persone. I nuovi modelli, come la 600, la 500 e la Grande Panda, saranno disponibili solo con motorizzazione BEV o ibrida, dotati di cambio automatico. Questo passaggio all'elettrico garantisce che un veicolo venduto oggi continuerà a mantenere il suo valore di mercato anche in futuro.

Nel Nord America, FIAT ha ottenuto un aumento del 24%, trainato dalle prime consegne della Fiat 500e. In giugno, a Fort Lee, nel New Jersey, è stata inaugurata la FIAT House, il primo edificio residenziale al mondo brandizzato FIAT, con oltre 300 residenze che valorizzano l'uso smart dello spazio e rifiniture di alta qualità.

La regione MEA ha registrato un aumento del 7,6%, l'Asia-Pacifico è cresciuta del 5% e il Sud America ha visto un aumento del 2,3%. In Sud America, FIAT ha consolidato la sua leadership con una quota di mercato del 14%, e in Brasile ha raggiunto una quota del 20,4%. Inoltre, FIAT è leader assoluto del settore in Italia e Turchia, con una quota di mercato del 12,3% in entrambi i mercati, e in Algeria, con una quota del 68,3%. I modelli più venduti includono la Fiat Panda in Italia, la Fiat Tipo in Turchia e il Doblò in Algeria.

In Europa, FIAT ha mantenuto una posizione di leadership, in particolare in Italia, con 95.779 immatricolazioni, segnando un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023. La Fiat Panda continua a essere il veicolo più venduto in Italia, con oltre 63.500 unità e un aumento del 21%. La Fiat 500 Ibrida è al secondo posto nel segmento A con 14.700 immatricolazioni. La Fiat 500e è in testa al suo segmento con una quota di mercato del 27%, mentre la 600e è un concorrente di primo piano nel segmento dei BEV B-SUV con una quota dell'11%.

In altri mercati europei, FIAT ha registrato risultati notevoli. In Spagna, il brand domina il segmento urbano con oltre la metà della quota di mercato delle city car (55%). La Fiat 500 Ibrida è leader del segmento con 7.720 unità vendute. In Francia, le vendite sono aumentate del 7,6%, nei Paesi Bassi del 5,5% e in Portogallo del 15,1%.

FIAT ha consolidato la sua posizione di leader in Sud America con una quota di mercato del 14% e un incremento del 2,3% su base annua. In Brasile, FIAT ha mantenuto la leadership per 42 mesi consecutivi con una quota di mercato del 20,4%, vendendo oltre 220.753 unità. I modelli di punta includono Fiat Strada, Fiat Argo e Fiat Mobi. Nel marzo 2024, FIAT ha introdotto il pick-up Titano, che si presenta come l'opzione più competitiva sul mercato.

Nella regione MEA, FIAT ha visto un aumento delle vendite del 7,6%. In Algeria, il Fiat Doblò è il modello più venduto e in Turchia, la Fiat Tipo è l'auto più venduta dal 2016. In Marocco, le vendite sono aumentate del 23%.

FIAT Professional ha registrato una crescita notevole nel segmento dei veicoli commerciali, con un aumento delle vendite del 15%. In Europa, il brand ha consolidato la sua posizione di leader nel settore degli LCV, raggiungendo una quota di mercato del 24,2%. In Italia, il Ducato è il furgone più venduto con quasi 11.000 immatricolazioni. In Francia, le vendite degli LCV sono aumentate del 2,3%, in Germania del 6,2%, nel Regno Unito del 13,2% e in Spagna il Ducato ha registrato un aumento del 40%.

In Sud America, FIAT Professional ha registrato un aumento del 9,7%, con il Fiorino come il van più venduto e lo Strada come LCV leader nella regione. La regione MEA ha segnato un progresso del 54,2%, mentre la regione APAC ha visto un aumento delle vendite del 69,5%.