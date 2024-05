FIAT Professional, arriva il cambio automatico AT8 sul nuovo Ducato

FIAT Professional annuncia il lancio dell'AT8, un nuovo cambio automatico a 8 rapporti progettato per migliorare l'esperienza di guida del Nuovo Ducato, inclusa la variante Camper.

L'AT8 promette una significativa riduzione delle emissioni di CO2 del 10% rispetto alla versione automatica attuale, grazie a una coppia più equilibrata ed efficiente.

L'AT8 si distingue per il maggiore comfort e controllo durante la guida, grazie ai miglioramenti nelle frizioni e all'accumulatore idraulico, che aumentano l'efficienza e riducono i tempi di risposta. Questo nuovo cambio è ottimizzato per una coppia massima di 450 Nm, ideale per un furgone di grandi dimensioni a trazione anteriore con motore 180 Multijet 4.0.

Anche il Ducato Camper beneficerà del nuovo AT8, migliorando la capacità di carico fino a 6,5 tonnellate, con un aumento di oltre 600 kg rispetto ai modelli precedenti. Questo evidenzia l'impegno di FIAT Professional nel soddisfare una clientela diversificata, garantendo soluzioni innovative e di alta qualità.

L'introduzione dell'AT8 completa una serie di caratteristiche che rendono il Nuovo Ducato una scelta di spicco nel mercato. Il miglioramento aerodinamico e la riduzione delle emissioni di CO2 sono stati considerati fin dall'inizio del processo di creazione del veicolo.

FIAT Professional continua a dimostrare la sua versatilità e capacità di fornire soluzioni personalizzate, come la panca “Eat&Work” e l'autonomia elettrica fino a 420 km, con ricarica rapida all'80% in soli 55 minuti. L'AT8 arricchisce ulteriormente l'offerta del brand, confermando il suo ruolo di leader mondiale nella qualità e innovazione.