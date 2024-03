FIAT Professional rivela il futuro del lavoro con "Inspired by the Future"

FIAT Professional, marchio leader nel settore dei veicoli commerciali, ha recentemente svelato la sua nuova gamma di modelli 2024:

Ducato, Scudo e Doblò, attraverso una campagna pubblicitaria che cattura l'essenza dell'innovazione e della sostenibilità. La campagna "Inspired by the Future" non è solo una vetrina per i nuovi veicoli ma una finestra sul futuro del lavoro, dove efficienza, sostenibilità e connettività si intrecciano per ridefinire il concetto di mobilità professionale.

Tre storie, tre veicoli, un futuro condiviso

"Inspired by the Future" si distingue per il suo approccio narrativo unico, presentando storie vere di imprenditori visionari e delle loro imprese che stanno già modellando il domani. Queste narrazioni sono distribuite attraverso una serie di video e interviste lanciati sui principali canali social di FIAT, ognuna dedicata a una specifica impresa e a uno dei tre veicoli.

Groots & Ducato: La storia inizia in Spagna con Groots, una società agricola verticale che sfida i metodi tradizionali di coltivazione. Il nuovo Ducato, con la sua versione elettrica che offre un'autonomia fino a 420 km, emerge come il partner ideale per questa impresa, dimostrando come l'innovazione possa contribuire a un futuro più sostenibile.

Tier-Taxi/Pet-Taxi & Doblò: In Germania, Tier-Taxi/Pet-Taxi reinventa il concetto di mobilità urbana offrendo un servizio di trasporto per animali. Il nuovo Doblò, grazie alla sua versatilità e alla tecnologia avanzata come il sistema Magic Mirror, garantisce sicurezza e comfort sia per gli animali che per i loro accompagnatori.

Pangaia Grado Zero & Scudo: L'ultima storia ci porta in Italia, dove Pangaia Grado Zero sta esplorando nuovi materiali sostenibili come MuSkin, un'alternativa alla pelle animale. Lo Scudo si dimostra un veicolo ideale per questa missione, combinando capacità di carico e maneggevolezza senza pari, essenziali per le esigenze logistiche dell'organizzazione.

Oltre la campagna: una visione per il futuro

La campagna "Inspired by the Future" va oltre la semplice presentazione di veicoli; è un manifesto di come FIAT Professional percepisce il futuro del lavoro e della mobilità. Ducato, Scudo e Doblò sono presentati non solo come mezzi di trasporto ma come veri e propri partner commerciali, capaci di supportare le aziende nelle loro ambizioni di crescita, sostenibilità e innovazione.

FIAT Professional e l'impegno verso l'innovazione

Attraverso "Inspired by the Future", FIAT Professional dimostra il suo impegno non solo nell'offrire soluzioni di mobilità avanzate ma anche nel promuovere una visione di futuro in cui le imprese possono prosperare grazie a pratiche più sostenibili e tecnologicamente avanzate. I modelli Ducato, Scudo e Doblò incarnano questo spirito innovativo, offrendo soluzioni di mobilità che rispondono alle esigenze emergenti del mercato.

In conclusione, la nuova campagna di FIAT Professional non è solo un esercizio di branding ma una dichiarazione d'intenti sul ruolo che l'azienda intende giocare nel futuro della mobilità professionale. Attraverso storie di imprenditori reali e soluzioni innovative, FIAT invita tutti a guardare al futuro con ottimismo e a credere in un mondo del lavoro trasformato dall'efficienza, dalla sostenibilità e dalla connettività.

I video e le interviste sono stati sviluppati dalle agenzie creative Leo Burnett e Sapient e prodotti dalla casa di produzione Twister sotto la direzione di William9.