Fiat riparte dalla Panda e 500 Hybrid con D-Fence Pack

Fiat è pronta a contribuire alla ripartenza con ciò che sa fare meglio: offrire una mobilità democratica e con sempre maggiore attenzione al benessere del guidatore.

«Fiat vuole essere parte attiva e propositiva di questa fase attraverso le sue auto più iconiche e vendute, Panda e 500, con cui portare bellezza, colore ed energia positiva su tutte le strade del nostro Bel paese - ha dichiarato Olivier François, President Fiat Brand Global and Chief Marketing Officer FCA, durante la conferenza stampa on line tenutasi questo pomeriggio -. E ora abbiamo deciso di fare un passo ulteriore, offrendo due nuovi prodotti: il pacchetto D-Fence selezionato da Mopar e uno speciale finanziamento studiato con FCA Bank. Perché l’auto saprà, ancora più di prima, essere attenta al benessere di chi la utilizza, e continuerà ad essere ancora più protagonista nella mobilità urbana di domani».

Il nuovo pacchetto D-Fence - il cui nome nasce unendo la lettera “D”, che sta per “Drive”, con la parola “Fence” che, in inglese, significa “recinto” - disponibile sull’intera gamma Fiat, risponde alla più attuale necessità dell’automobilista di prestare attenzione, in maniera attiva e in ogni situazione, al proprio benessere. Il pacchetto D-Fence infatti aiuta ad igienizzare l’abitacolo dell’auto, per una mobilità confortevole.

Il pacchetto è composto da tre dispositivi - selezionati da Mopar, il brand del FCA Group dedicato ad assistenza, ricambi e supporto al cliente per i veicoli FCA – che nel loro utilizzo combinato aiutano l’igienizzazione dell’abitacolo.

Il primo è il filtro abitacolo ad alta pressione e che aiuta a trattenere le impurità provenienti dall’esterno: blocca il particolato e il 100% degli allergeni, oltre a ridurre del 98% la formazione di muffe e batteri. Posto tra la presa d’aria e l’abitacolo, il dispositivo filtra l’aria esterna che viene utilizzata dal sistema di conzionamento e ventilazione, prima che venga immessa nell’abitacolo.

Il secondo dispositivo è un air purifier, da installare all’interno delll’auto, ma che può essere anche asportato e utiizzato in casa, dotato di filtro HEPA che purifica l’aria dell’abitacolo filtrando e trattenendo le micro-particelle, quali il polline, e i batteri.

Il terzo elemento del pacchetto D-Fence include una piccola ed efficace lampada a raggi UV che elimina fino al 99% dei batteri presenti sulle superfici e aiuta a igienizzare tutte le superfici che tocchiamo in macchina, il volante, il cambio, i sedili.

Fiat in questa fase di ripartenza è ancora più vicina agli italiani, e per rendere ancora più democratica la sua proposta di mobilità (che per molti potrà essere una alternativa ai mezzi pubblici), in collaborazione con FCA Bank offre un nuovo prodotto finanziario che prevede (esclusi i costi di gestione) Panda a partire da 3 euro al giorno oppure una 500 Hybrid o una Panda Hybrid a partire da 4 euro. Insomma, un costo pari a due biglietti dell’autobus a Roma oppure della metro di Parigi o una corsa a Madrid, che si può utilizzare 24 ore su 24 ore, senza limiti. Il finanziamento prevede inoltre anticipo 0 e prima rata posticipata al prossimo anno. Ovviamente, incluso nella rata, vi è il pacchetto D-Fence. Anche questo è un modo concreto, in perfetto stile Fiat, di essere al fianco degli italiani