Florian Huettl: nuovo responsabile delle attività Stellantis in Germania

Florian Huettl, attuale CEO di Opel e Vauxhall, aggiunge un’importante responsabilità al suo ruolo, assumendo anche la guida delle attività Stellantis in Germania con effetto immediato.

Questa mossa strategica mira a migliorare l’efficienza operativa e a sostenere una crescita profittevole, in un periodo di grandi trasformazioni per l’industria automobilistica.

Jean-Philippe Imparato, COO Enlarged Europe e CEO di Stellantis Pro One, ha sottolineato l’importanza di questa scelta: “Vogliamo rafforzare la nostra organizzazione in Germania attraverso una gestione mirata e un’attenzione particolare alla collaborazione basata sulla partnership. Siamo lieti che Florian Huettl assuma questa nuova responsabilità, oltre al suo ruolo di CEO di Opel.”

Florian Huettl ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico: “Non vedo l’ora di gestire attivamente il mercato tedesco, sia per Opel che per tutti gli altri marchi Stellantis. Il nostro obiettivo è lavorare insieme ai partner per avvicinarci sempre di più ai clienti, rendendo ancora più attraente il nostro portafoglio di marchi.”

Lars Bilalkowski, predecessore di Huettl, lascia il ruolo dopo aver contribuito in modo significativo al successo di Stellantis in Germania negli ultimi anni. Jean-Philippe Imparato ha voluto ringraziarlo per il lavoro svolto e gli ha augurato il meglio per il futuro.

Con un portafoglio di marchi che comprende nomi iconici come Opel, Peugeot, Fiat, Jeep e molti altri, Stellantis si trova al centro di un’epoca di transizione verso l’elettrificazione e la mobilità sostenibile. La leadership di Huettl sarà fondamentale per consolidare la posizione di Stellantis in uno dei mercati automobilistici più competitivi d’Europa, garantendo una crescita sostenibile e rafforzando i legami con i partner commerciali.