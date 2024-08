Ford BlueCruise approvato in 15 paesi europei: guida a mani libere su 133.000 km di autostrade

Ford BlueCruise, la rivoluzionaria tecnologia di guida a mani libere di Ford, ha ricevuto l’approvazione della Commissione Europea per l’utilizzo in 15 paesi europei.

Questa approvazione apre le porte a oltre 133.000 chilometri di autostrade designate, note come Zone Blu, consentendo ai clienti di percorrere lunghi tragitti attraverso più nazioni con maggiore facilità e sicurezza.

Espansione europea per BlueCruise

L’espansione di BlueCruise segue le precedenti introduzioni in Germania, Gran Bretagna e Spagna. Ora disponibile per i clienti dei nuovi veicoli Mustang Mach-E nei paesi con Zone Blu, BlueCruise rappresenta il sistema di assistenza alla guida di Livello 2 “senza mani, occhi aperti” più ampiamente approvato dalle autorità di regolamentazione in Europa.

Tecnologia avanzata di guida

Il sistema BlueCruise di Ford controlla sterzo, accelerazione, frenata, posizionamento sulla corsia e distanze di sicurezza dal veicolo che precede. Monitorando la segnaletica stradale, i segnali di velocità e le condizioni del traffico, BlueCruise permette ai conducenti di guidare senza mani sul volante, a patto che continuino a prestare attenzione alla strada. Una telecamera rivolta al conducente sotto il quadro strumenti assicura che gli occhi siano sempre puntati sulla strada, monitorando lo sguardo e la posizione della testa anche quando si indossano occhiali da sole.

Esperienza utente e accessibilità

I clienti possono usufruire di una prova gratuita di 90 giorni per sperimentare BlueCruise, che rende i lunghi viaggi o il traffico stop-and-go più piacevoli e meno stressanti. Al termine della prova, è possibile attivare un abbonamento annuale o mensile, flessibile e adattabile ai propri piani di guida.

BlueCruise è disponibile per l’acquisto su tutti i nuovi veicoli Mustang Mach-E venduti globalmente in 20 paesi. Gli attuali proprietari di veicoli Mustang Mach-E dell’anno modello precedente in paesi selezionati avranno diritto a un aggiornamento software per attivare BlueCruise.

Un viaggio senza frontiere

L’accesso alle Zone Blu consente ai clienti di intraprendere viaggi attraverso più paesi europei. Ad esempio, è possibile viaggiare dalla Svezia all’Italia, percorrendo quasi 3.000 chilometri e trascorrendo oltre 25 ore di guida a mani libere.

Innovazione e sicurezza

Nel 2023, BlueCruise è stato il primo sistema del suo genere a ottenere l'approvazione e a essere lanciato in Gran Bretagna, offrendo una vera guida a mani libere a velocità autostradali in Europa. In Spagna, Ford è stata anche la prima casa automobilistica a offrire questa tecnologia in autostrada. Ashley Lambrix, direttore generale di BlueCruise, Ford Motor Company, ha dichiarato: "Crediamo che BlueCruise possa rendere la guida in autostrada più semplice e più piacevole sia nel traffico stop-and-go che durante un lungo viaggio, e con questa recente sentenza ci consentirà di offrire a un numero ancora maggiore di clienti l'accesso a BlueCruise in tutta Europa."

Diffusione globale

Attualmente, più di 420.000 veicoli Ford e Lincoln sono equipaggiati con BlueCruise sulle strade di tutto il mondo. Complessivamente, oltre 342 milioni di chilometri sono stati percorsi utilizzando BlueCruise, con un totale di oltre 3,1 milioni di ore di guida a mani libere.