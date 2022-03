Ford E-Transit All-Electric riceve il riconoscimento Gold da Euro NCAP

La gamma completa di sistemi di assistenza alla guida dell’E-Transit All-Electric ha permesso al veicolo commerciale di aggiudicarsi il Gold Award dall'autorità indipendente per la sicurezza dei veicoli Euro NCAP.

Il riconoscimento è stato attribuito grazie alle tecnologie che includono la frenata d'emergenza automatica quando ci si avvicina a veicoli, ciclisti e pedoni, così come la tecnologia di mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e i sistemi di monitoraggio degli occupanti.

Con il Gold Award assegnato all’E-Transit, Ford è leader del settore con gli unici due veicoli nel segmento da 2 tonnellate premiati con il riconoscimento di Euro NCAP per l'assistenza alla guida; nel dicembre 2020 lo stesso premio era stato riconosciuto alla versione diesel del Transit.

“Euro NCAP è sinonimo di sicurezza dei veicoli: l'organizzazione indipendente che estende il suo Gold Award all’E-Transit testimonia l'impegno di Ford per la sicurezza dei clienti in tutta la gamma di veicoli commerciali”, ha detto Stuart Southgate, director, Safety Engineering, Ford of Europe. "Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida di E-Transit aiutano a prendersi cura dei conducenti e degli altri utenti della strada e supportano i clienti che cercano di massimizzare i tempi di attività, limitando i costi di assicurazione e di riparazione".

E-Transit offre tecnologie di assistenza alla guida tra cui il Pre-Collision Assist con Pedestrian Detection2 , l’Intelligent Adaptive Cruise Control con Traffic Sign Recognition2 , il Blind Spot Information System con Lane Change Warning & Aid2 , il Junction Assist, una telecamera a 360 gradi e il Reverse Brake Assist2 .

Le simulazioni di Euro NCAP hanno testato i segnali di avviso al conducente e la tecnologia di sicurezza attiva quando ci si avvicina a veicoli parcheggiati, il traffico diventa più lento, oppure quando un veicolo davanti a noi frena bruscamente. I test hanno riguardato anche situazioni in cui un bambino corre sulla strada e ciclisti e pedoni camminano o attraversano la strada 3, scenari potenzialmente probabili in ambito urbano, luogo dove l’E-Transit sarà maggiormente utilizzato.

Il Gold Award di E-Transit estende la leadership di Ford in materia di tecnologie di sicurezza a bordo dei van. Con lo stesso riconoscimento assegnato al Transit Custom, Ford si conferma unico costruttore che vanta in gamma furgoni premiati con il Gold Award da Euro NCAP, nelle categorie da 1 tonnellata, 2 tonnellate ed EV.

L'azienda sta già testando gli E-Transit nell’uso quotidiano, con clienti selezionati in tutta Europa: le consegne sono previste a partire dalla primavera del 2022.