Ford presenta il nuovo Transit da 5 tonnellate

Fordpresenta il nuovo Transit da 5 tonnellate, offrendo ai clienti un van o un telaio cabinato con massa totale fino a 5.000 kg (PTT), che sarà disponibile presso i Ford Partner da fine novembre.

Il Transit più prestante di sempre presenta significativi aggiornamenti meccanici per offrire ai clienti il ​​carico utile e capacità migliori di sempre, pur mantenendo la resistenza, la maneggevolezza e i driving dynamics simili a quelle delle auto che hanno reso Transit uno dei veicoli commerciali preferiti negli ambienti business.

Il Transit da 5 tonnellate rafforza l’offerta di Ford nel settore dei veicoli ad alto PTT del mercato europeo dei veicoli commerciali ed è pronto a estendere la leadership dell’azienda nelle vendite di veicoli commerciali. I 300 kg aggiuntivi che offre rispetto all’attauale versione di Transit attireranno in particolar modo i clienti che desiderano un mezzo più pesante per gli eventuali allestimenti dedicati, inclusi ribaltabili, ambulanze, van della polizia e minibus con 19 o più posti.

La capacità di creare allestimenti che soddisfino le esigenze operative individuali è spesso cruciale per i clienti di veicoli commerciali da 5 tonnellate. Ford rende disponibile la versione da 5 tonnellate su un’ampia gamma di varianti dello chassis Transit, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra tre passi, quattro lunghezze del telaio e cabine singole o doppie, con posti a sedere per un massimo di sette occupanti (compreso il conducente) per soddisfare al meglio le esigenze specifiche della loro attività. La capacità di carico massima del telaio cabinato è di 2.886 kg per l’allestimento e il carico utile, che equivale a un carico utile netto fino a 2.558 kg se equipaggiata con un cassone pre-montato in fabbrica.

Il telaio cabinato del Transit è ideale per le conversioni a cassone aperto più pesanti come ribaltabili o sponde ribaltabili, piattaforme di accesso aereo e bisarche. La classificazione della PTT più elevata e il cambio automatico a 10 rapporti, in option, rendono lo chassis cabina singola del Transit da 5 tonnellate il mezzo perfetto per rispondere alle esigenze di allestimento necessarie per i veicoli utilizzati nella gestione delle emergenze, come ambulanze, veicoli antisommossa o di movimento della polizia. La gamma di cabinati si adatta anche alla conversione in minibus e al trasporto ad alta capacità di persone a mobilità limitata come utenti su sedia a rotelle, dove l’aumento del carico utile e il peso degli assi ottimizzato riducono il rischio di sovraccarico dei veicoli in servizio.

Il Transit da 5 tonnellate è disponibile anche nella classica versione van Jumbo L4 a tetto alto di Ford, con un carico utile netto fino a 2.383 kg, un volume di carico di 2 15,1 m3 e spazio e capacità sufficienti per trasportare fino a cinque europallet. I nuovi pannelli laterali, oggi rinforzati, ne supportano la resistenza durante il trasporto dei carichi più pesanti mentre il pianale di carico piatto esistente, i punti di ancoraggio, il paraurti posteriore rialzato e la lunghezza dello spazio di carico da 4.217 mm sono stati rimodulati per facilitare il carico e il trasporto di attrezzature di maggiore lunghezza come tubi o assi. Il Transit van è adatto anche per le conversioni più impegnative, inclusi van della polizia, mezzi per il trasporto persone e i veicoli da cantiere.

I clienti che necessitano di soluzioni su misura trarranno vantaggio dalla vasta rete del programma QVM (Qualified Vehicle Modifier) formata ​​da 165 allestitori certificati in 13 paesi nato per garantire il rispetto degli elevati standard di qualità Ford a livello europeo. Tutti gli allestitori certificati QVM garantiscono lo stesso livello degli standard Ford, proteggendo gli investimenti dei clienti e assicurando loro un supporto continuativo.

Inoltre, i clienti dei veicoli allestiti godono anche del supporto del team Ford Special Vehicle Engineering, che può assisterli durante le fasi di progettazione e nella manutenzione dei veicoli, sia di persona sia da remoto, massimizzando l’operatività dei mezzi riducendo il carico di lavoro per gli operatori.

Tutte le varianti di Transit da 5 tonnellate sono rear-wheel drive per una trazione migliore anche a pieno carico e sono dotate di propulsore Ford HDT per resistenza, performance ed efficienza nei consumi ottimali. Il motore diesel 2.0 EcoBlue da 170 CV con 390 Nm di coppia, sviluppato per garantire il massimo della potenza e spostare anche i carichi più pesanti, è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti con cambiate fluide o al cambio automatico a 10 velocità di Ford, leader della categoria.

La configurazione a 10 rapporti di trasmissione consente al motore 2.0 EcoBlue di operare costantemente in modo da massimizzare l’efficienza e offrire un’esperienza di guida più reattiva. L’Adaptive Shift Scheduling, il sistema che valuta gli stili di guida individuali per ottimizzare i tempi di cambio marcia, consente alla trasmissione di affrontare qualsiasi percorso e permette la selezione della marcia migliorando le prestazioni, massimizzando l’efficienza nel consumo del carburante adattandosi perfettamente a qualsiasi condizione di guida.

L’aumento del carico utile del Transit da 5 tonnellate richiede una meccanica potenziata per fornire capacità extra pur mantenendo facilità di manutenzione e funzionamento. Il telaio è dotato di gruppi mozzo aggiornati, ruote e pneumatici posteriori più larghi da 205 mm, oltre a nuovi freni potenziati sull’asse posteriore, che rendono più semplice la gestione dei carichi più pesanti. Inoltre, le versioni van possono beneficiare di strutture rinforzate per il tetto e di accessori dedicati per supportare i carichi maggiori

Inoltre, il Transit da 5 tonnellate introduce, per la prima volta in Europa, un assale posteriore potenziato da 3.500 kg che ha già dimostrato la sua robustezza e affidabilità sui modelli Transit nordamericani. Sulle versioni con cambio automatico a 10 rapporti, è montato anche un nuovo assale anteriore da 2.100 kg, che offre una capacità di carico aggiuntiva di 225 kg rispetto alla versione standard.

La nuova versione di Transit da 5 tonnellate beneficia di molte delle principali soluzioni del design, delle tecnologie di assistenza alla guida e connettività introdotte a bordo della famiglia Transit nel 2019.

I clienti possono beneficiare del sistema di comunicazione e intrattenimento SYNC3 di Ford, 3 e il modulo di interfaccia Upfitter può essere inserito per fornire funzionalità avanzate per i veicoli allestiti. Questo sistema collega gli elementi speciali del mezzo ai dati del veicolo a bordo, per una sicurezza e una produttività ottimali, a esempio, impedendo il funzionamento di un cassone ribaltabile a meno che il veicolo non sia parcheggiato e con il freno a mano inserito.