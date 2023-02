Ford Ranger "Miglior 4x4 & Pickup" secondo il Women's World Car of the Year

Il Women's World Car of the Year è assegnato da una giuria composta da 63 giornaliste del settore automobilistico provenienti da 45 Paesi,

nei cinque continenti ed è l’unica giuria interamente femminile nel mondo automotive. I veicoli, suddivisi in sei categorie, vengono valutati per sicurezza, guida, comfort, tecnologia, design, efficienza, impatto sull'ambiente e rapporto qualità-prezzo. La giuria ha attribuito il titolo al Ford Ranger positivamente colpita dalle sue grandi capacità, commentando: "È un pickup affidabile, elegante e carismatico. Si muove con agilità su qualsiasi terreno. È efficiente come un fuoristrada, ma ancora più pratico, grazie al suo vano di carico".

Liz Pelling, responsabile della comunicazione di Ford Pro Europa, ha dichiarato: “Il nuovo Ford Ranger è il più robusto e tecnologico di sempre, ricco di soluzioni innovative di design e ingegneria, realizzate dai nostri team in tutto il mondo ed è venduto in oltre 180 Paesi. Ringraziamo la giuria del Women's World Car of the Year per questo premio, che riconosce il fascino globale riscosso dal Ranger".

La gamma Ranger spazia dal modello XL, versatile in ogni condizione di lavoro, al Raptor, un pick-up dalle prestazioni estreme. Le nuove caratteristiche e le dotazioni di bordo includono gli interni digitali ad alta tecnologia, i pratici sistemi scorrevoli di ritenuta del carico e il nuovo portelle posteriore, che, ribaltandosi, si trasforma in un banco di lavoro dotato di supporti per morse e di metro incorporato. La nuova generazione è il risultato di oltre 5.000 interviste e decine di workshop realizzati con i clienti, un meticoloso processo grazie al quale è stata definita l’evoluzione del pickup best-seller in Europa sulla base delle reali condizioni di utilizzo.

Il nuovo Ranger compete ora per il titolo generale: il vincitore sarà annunciato sul canale YouTube del Women's World Car of the Year alle 12:00 CET dell'8 marzo 2023, Giornata Internazionale della Donna.