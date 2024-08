Ford Raptor T1+, pronto per il Rally Dakar 2025

Ford ha svelato al Goodwood Festival of Speed la sua ultima creazione nel mondo del motorsport:

la Ford Raptor T1+, un veicolo progettato specificamente per affrontare il Rally Dakar, una delle competizioni off-road più impegnative al mondo. Questo nuovo modello rappresenta l'apice del design e della capacità del marchio, combinando le prestazioni superiori di un motore V8 con sospensioni all'avanguardia e un telaio ottimizzato per i terreni più difficili.

La Ford Raptor T1+ è il risultato di una collaborazione tra Ford Performance e M-Sport, un team di esperti che ha messo a punto ogni dettaglio per garantire che il veicolo non solo resista, ma eccella nei raid da rally più impegnativi. Progettato con l'obiettivo di conquistare il Rally Dakar 2025, questo Raptor è equipaggiato con una serie di caratteristiche tecniche avanzate che lo rendono una macchina formidabile sia in termini di prestazioni che di durabilità.

Una delle principali novità della Ford Raptor T1+ è il suo sistema di sospensioni avanzato. Dotato di ammortizzatori Fox bypass regolabili a tre e quattro vie, questo sistema permette al veicolo di mantenere una maneggevolezza ottimale anche nelle condizioni più estreme. La configurazione a doppio osso girevole anteriore e posteriore indipendente è progettata per garantire durata e stabilità, mentre i serbatoi remoti e i coilover offrono un controllo superiore su ogni ruota.

Il cuore della Raptor T1+ è un motore V8 Coyote da 5.0 litri, capace di erogare una potenza straordinaria e una coppia elevata, essenziali per affrontare terreni accidentati e impegnativi. Questo motore è accompagnato da un sistema di lubrificazione a carter secco, che assicura prestazioni ottimali anche nelle situazioni più critiche, e uno scarico sintonizzato per rispondere alle esigenze specifiche del Rally Dakar.

Dal punto di vista del design, la Raptor T1+ non è solo funzionale, ma anche esteticamente impressionante. Il veicolo è costruito su un telaio in acciaio T45 e presenta pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio, che combinano leggerezza e resistenza. Con un'altezza da terra di 400 mm, una larghezza di 2.300 mm e un angolo di avvicinamento di oltre 70°, questo veicolo è pronto ad affrontare qualsiasi sfida che il terreno possa presentare.

Il programma competitivo della Ford Raptor T1+ è iniziato ad agosto con il Baja Hungary, una competizione nota per il suo percorso tortuoso che metterà alla prova le abilità tecniche dei piloti e la resistenza del veicolo. Seguiranno il Rallye du Maroc ad ottobre 2024, un test cruciale prima dell'appuntamento principale: il Rally Dakar 2025, che si terrà dal 4 al 17 gennaio. Questo evento rappresenterà il culmine del progetto, dove le quattro squadre, tra cui i celebri piloti Carlos Sainz Sr. e Nani Roma, cercheranno di portare Ford alla vittoria in uno dei contesti più estremi del motorsport.

Il debutto della Ford Raptor T1+ al Goodwood Festival of Speed ha segnato l'inizio di un'avventura che porterà il veicolo attraverso alcuni dei paesaggi più difficili del mondo, mettendo alla prova ogni aspetto del suo design e delle sue capacità. Con il sostegno di partner come M-Sport e Red Bull, Ford è pronta a spingersi oltre i limiti del possibile nel mondo delle competizioni off-road.