Ford Transit è Gold Award e Transit Custom il Silver Award nei test NCAP

I Commerciali Ford Transit e Transit Custom sono due dei furgoni, in vendita oggi in Europa, con le valutazioni più alte per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva, secondo i nuovi test effettuati dall'autorità indipendente per la sicurezza dei veicoli Euro NCAP.

Nell’ambito di una nuova iniziativa, l’autorità Euro NCAP ha verificato le prestazioni e l'efficacia dei sistemi di sicurezza attivi su 19 dei furgoni più venduti in Europa. L'analisi ha valutato la frenata automatica di emergenza (AEB) quando il furgone si avvicina ad altri veicoli, ciclisti e pedoni, nonché la tecnologia di mantenimento della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e i sistemi di monitoraggio degli occupanti.

Transit ha ricevuto un Gold Award per i sistemi di sicurezza attiva disponibili, mentre Transit Custom ha ottenuto un Silver Award. Euro NCAP ha anche elogiato il sistema di frenata automatica di emergenza (AEB) di Ford, riconoscendo che la tecnologia di anti collisione con riconoscimento dei pedoni (1) ha delle caratteristiche leader nel segmento.

Transit ha registrato l'unico punteggio al 100% tra tutti i veicoli e le caratteristiche per la tecnologia del Traffic Sign Recognition (1). Il suo sistema di frenata automatica di emergenza (AEB) è stato anche valutato il migliore per la protezione dei ciclisti.

"Sappiamo che la sicurezza è la massima priorità per le aziende, sia per la protezione del loro personale sia per quella degli altri utenti della strada", ha detto Stuart Southgate, director, Safety Engineering, Ford of Europe. "Siamo lieti che Euro NCAP abbia riconosciuto la portata e l'efficacia delle nostre tecnologie di sicurezza attiva. Questi sistemi proteggono gli occupanti e riducono il rischio di incidenti gravi. In questo modo le tecnologie consentono di limitare sia i danni personali sia il tempo necessario per le riparazioni."

Euro NCAP ha utilizzato gli stessi criteri per confrontare le caratteristiche di sicurezza attiva di ogni furgone. Tutti i veicoli sono stati guidati su una pista di prova, caricati con il 50 per cento della loro portata utile massima in modo da ottenere risultati rappresentativi di operazioni nel mondo reale.

Le simulazioni hanno testato l’avviso al conducente e la frenata automatica di emergenza quando il furgone si avvicina a veicoli parcheggiati o traffico più lento, così come quando un veicolo che precede freni bruscamente. Euro NCAP ha valutato la reazione anche nel caso di un bambino che corre sulla strada e di ciclisti e pedoni che camminano o l’attraversano.

Oltre a proteggere gli utenti della strada, i sistemi di sicurezza attivi possono anche contribuire ad aumentare i tempi di operatività e risparmiare sui consistenti costi di riparazione e assicurazione, contribuendo a prevenire collisioni evitabili.

"Dati i milioni di furgoni sulle strade europee e la rapida crescita delle consegne via Internet nelle nostre città, i sistemi di sicurezza attivi installati sui veicoli commerciali sono fondamentali per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada", ha detto il Dr. Michiel van Ratingen, Segretario Generale, Euro NCAP. "Ford è uno dei leader europei nel settore dei veicoli commerciali e gli eccellenti risultati raggiunti sia dal Transit sia dal Transit Custom testimoniano l'impegno di Ford nel dotare la famiglia Transit delle tecnologie di assistenza alla guida per proteggere tutti sulle strade d'Europa."

Transit e Transit Custom offrono una gamma completa di tecnologie di sicurezza attiva e di assistenza alla guida, tra cui l'Intelligent Adaptive Cruise Control con Traffic Sign Recognition, Lane-Keeping System, Blind Spot Information System e Active Park Assist.