Forum Automotive non si ferma e diventa digitale

Non potendosi svolgere regolarmente a causa delle limitazioni legate all’emergenza Coronavirus, il Forum Automotive diventa digitale. Lunedì 27 aprile alle 14,30 infatti, il tradizionale appuntamento in grado di riunire l’intero settore del mondo delle quattro ruote si svolgerà in streaming per fare il punto sulle problematiche, senza però perdere di vista le possibili opportunità che il mercato potrà riservare una volta riaccesi i motori. Il primo “Italian Automotive Webinar” si intitolerà infatti “Covid-19 e Ripartenza” e sarà visibile in collegamento streaming e in diretta sulla pagina Facebook di Forum Auto Motive. Tra i relatori ci saranno i vertici della filiera automotive, i responsabili dei vari settori che fanno capo alla mobilità, ai trasporti e al settore energetico, tra i quali Geronimo La Russa, presidente dell’Aci Milano, Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano; Antonio Bobbio Pallavicini, presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Anci Lombardia nonché vicesindaco di Pavia; Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta dell'Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano e Roberto Sgalla, prefetto, esperto in sicurezza stradale. Nel corso dell’incontro verrà presentato anche un estratto di un recente studio sull'impatto del coronavirus sul settore automotive con un focus sull'Italia. Nel corso dell'evento sarà anche proclamato WIl personaggio dell'anno 2020 per Forum Auto Motive”. In precedenza il riconoscimento è andato a Franco Fenoglio, presidente di Unrae Veicoli Industriali; Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini; e Andrea Dell'Orto, imprenditore, ex presidente di Confindustria Ancma e di Eicma. La premiazione con il tradizionale one-to-one avverrà in occasione del primo evento pubblico post Covid-19.