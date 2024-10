Frederico Ferrarini nominato direttore revenue management e customer experience di Ampere

Ampere ha annunciato la nomina di Frederico Ferrarini come nuovo Direttore Revenue Management e Customer Experience,

una posizione chiave per guidare l'azienda nel processo di trasformazione del settore automotive verso l'elettrificazione. Ferrarini, che dal 1° ottobre 2024 farà parte del management team di Ampere, riporterà direttamente a Luca de Meo, CEO del marchio. Questa scelta arriva dopo la nomina di Christian Stein, precedente responsabile di questa funzione, a Direttore della Comunicazione del Gruppo Renault.

L’esperienza di Ferrarini, che vanta una carriera di successo all'interno del Gruppo Renault, sarà fondamentale per il futuro di Ampere. La sua missione principale sarà quella di definire e implementare una strategia che copra l'intero ciclo di vita dei prodotti della gamma Ampere, garantendo una gestione ottimale della customer experience e della generazione di ricavi. L’approccio di Ferrarini sarà orientato al digitale, un aspetto sempre più cruciale per i veicoli elettrici.

Le sfide del nuovo ruolo e la visione di Luca de Meo

Luca de Meo, CEO di Ampere, ha espresso grande soddisfazione per la nomina di Ferrarini, dichiarando: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Frederico nel management team di Ampere. Conosce alla perfezione le sfide della trasformazione della nostra industria che hanno portato alla creazione di Ampere. La sua esperienza in ambito digitale e nella trasformazione delle organizzazioni sarà di fondamentale importanza per realizzare gli obiettivi di Ampere a livello di customer experience.”

De Meo ha anche ringraziato Christian Stein per il lavoro svolto in precedenza, sottolineando come molte delle iniziative in corso siano partite grazie a lui. Ferrarini avrà il compito di portare avanti e sviluppare queste attività, con un focus sulla continua evoluzione della customer experience, un elemento fondamentale per i veicoli elettrici di nuova generazione.

Una carriera di successi in Renault e un forte orientamento al digitale

Frederico Ferrarini inizia la sua carriera nel 2007 come sviluppatore di sistemi di bordo per il settore dell’energia. Entra nel Gruppo Renault nel 2010, lavorando inizialmente nel settore dell’ingegneria in Brasile. A partire dal 2014, passa alla Direzione Informatica, dove si distingue per la realizzazione di progetti digitali per la supply chain e la creazione di piattaforme di e-commerce innovative. Un esempio notevole è stato il lancio di Renault Kwid in Brasile, sostenuto da una piattaforma di vendita digitale rivoluzionaria.

Nel 2017, Ferrarini assume la guida del primo hub internazionale di Renault Digital, creando un team per lo sviluppo digitale in Renault America Latina. Con il trasferimento a Parigi nel 2019, la sua carriera continua a evolversi, con incarichi di crescente responsabilità nelle aree informatiche, customer experience e strategia. In particolare, è stato determinante nella supervisione della strategia Customer Experience per il marchio Dacia e nella definizione dei progetti che si sarebbero successivamente concretizzati in Ampere.

Negli ultimi anni, Ferrarini ha lavorato a stretto contatto con Luca de Meo come Direttore Esecutivo del CEO Office e Capo del Personale, occupandosi di gestire progetti strategici per il Gruppo Renault, un'esperienza che ora porterà nel suo nuovo ruolo in Ampere.

Le prospettive per il futuro di Ampere

Con la nomina di Frederico Ferrarini, Ampere punta a rafforzare la sua posizione nel mercato dei veicoli elettrici, un settore in rapida evoluzione che richiede innovazione costante e un'attenzione particolare alla customer experience. Grazie alla sua lunga esperienza nel digitale e alla sua capacità di gestire progetti complessi, Ferrarini è la persona giusta per guidare la strategia di revenue management e customer experience di Ampere, garantendo un futuro di successo e sostenibilità per il marchio.