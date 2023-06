Gernot Döllner nuovo CEO Audi dal 1° settembre 2023

Dal 1 settembre 2023, Gernot Döllner subentrerà a Markus Duesmann quale CEO di AUDI AG a seguito della risoluzione del Comitato di Sorveglianza di AUDI AG approvata oggi.

“Vorrei ringraziare Markus Duesmann per l'importante lavoro svolto durante il mandato in Audi. Ha apportato lungimiranza e visione del futuro nel pianificare e portare avanti decisioni strategiche fondamentali, tra cui, in primo luogo, la strategia di elettrificazione. Su questi capisaldi, Audi svilupperà ulteriormente il proprio futuro”, ha dichiarato il Presidente del Comitato di Sorveglianza di AUDI AG, Manfred Döss, aggiungendo: “In questo momento, Gernot Döllner è la persona giusta per rafforzare ulteriormente la strategia di prodotto dell'Azienda e la posizione nei mercati chiave. Insieme all’intero Board, scriverà il prossimo capitolo d'attuazione della strategia del Brand”.

Peter Mosch, Vicepresidente del Comitato di Sorveglianza e Responsabile delle Rappresentanze Sindacali di AUDI AG, ha affermato: “Markus Duesmann ha guidato Audi in frangenti difficili, caratterizzati dall’impatto della Pandemia da Covid e dell'invasione russa dell'Ucraina sulla supply chain e sui mercati. Lo ringraziamo per la dedizione e il sostegno e gli auguriamo il meglio per i futuri impegni. Diamo un caloroso benvenuto a Gernot Döllner come nuovo CEO di AUDI AG. Il ruolo di Audi quale marchio indipendente con autonomia imprenditoriale nell'ambito del Gruppo Volkswagen sarà di primaria importanza. I rappresentanti dei dipendenti non vedono l'ora di lavorare con Döllner e sono profondamente ottimisti sul futuro dell'azienda”.

Il CEO entrante di AUDI AG, Gernot Döllner: “Sono onorato ed emozionato nell’assumere il nuovo ruolo. Audi è un'Azienda fantastica con una ricca storia. Non vedo l'ora di plasmare il futuro dell'Azienda insieme all’intero team Audi”.

Gernot Döllner è laureato in ingegneria meccanica. Entrato in Volkswagen come dottorando nel 1993, successivamente ha assunto diversi ruoli dirigenziali in Porsche AG, tra i quali quello di Responsabile Sviluppo Concept e Responsabile della serie Panamera. Dal 2021 ha ricoperto la carica di Responsabile della Strategia di Prodotto e di Gruppo del Gruppo Volkswagen e della Segreteria Generale.