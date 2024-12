Gruppo BIG: fine anno da record con Ecosistema Italia e Mobilità

l Gruppo BIG, insieme alle consociate Ecosistema Italia e Mobilità, chiude il 2024 con risultati straordinari, confermando la propria leadership nei settori del delivery, della logistica e del trasporto.

Con oltre 5.000 contratti conclusi nell’anno e un forte incremento nei veicoli allestiti, l’azienda consolida il suo posizionamento come punto di riferimento per la mobilità efficiente e sostenibile.

La partnership con Ford Trucks Italia e Lamberet S.p.A. ha ulteriormente rafforzato la strategia aziendale, arricchendo l’offerta di prodotti e servizi e garantendo soluzioni innovative per un mercato in continua evoluzione.

"Siamo orgogliosi di contribuire alla crescita del settore con soluzioni che rispondano alle esigenze di un mercato dinamico e sfidante. Questo risultato straordinario dimostra la validità della nostra strategia che combina tecnologia avanzata, sostenibilità e attenzione al cliente," ha dichiarato Marco Cicini, Presidente del Gruppo BIG.

Cicini ha anche annunciato con entusiasmo l’ingresso di Edoardo Gorlero nel team strategico-finanziario:"La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per espandere le nostre operazioni e affrontare con successo le sfide future. Edoardo valorizzerà ulteriormente il nostro team di manager, contribuendo al piano di sviluppo ambizioso che ci siamo prefissati."

Con 25 anni di esperienza nel settore finanziario e del noleggio, maturata in aziende multinazionali come Volvo Financial Services e Paccar Financial Italia, oltre al ruolo di CEO in VRent, Edoardo Gorlero porta competenze strategiche cruciali al Gruppo BIG. La sua expertise nella gestione delle risorse finanziarie e nell’analisi dei mercati sarà un valore aggiunto per l’azienda e le sue consociate.

Gorlero ha commentato con entusiasmo: "Entrare a far parte del Gruppo BIG è per me un grande onore. L’innovazione, la centralità del cliente e la visione strategica sono elementi che ammiro profondamente. Sono pronto a contribuire con la mia esperienza per costruire un futuro brillante insieme a un team di professionisti di alto livello."

Grazie a un approccio basato su sostenibilità, tecnologia avanzata e una visione strategica consolidata, il Gruppo BIG e le sue consociate guardano al futuro con fiducia. L’ingresso di un manager esperto come Edoardo Gorlero segna un ulteriore passo avanti nella crescita del gruppo, proiettandolo verso nuovi traguardi e consolidandone la leadership nel mercato della mobilità e della logistica.