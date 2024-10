Gruppo Renault al Salone dell'Auto di Parigi 2024: innovazione e mobilità sostenibile

Dal 14 al 20 ottobre 2024, il Gruppo Renault è protagonista del Salone dell'Auto di Parigi con un’esposizione che coinvolge tutti i suoi brand principali: Renault, Dacia, Alpine, Mobilize e Renault PRO+.

Con ben sette anteprime mondiali e due concept car rivoluzionarie, l'evento celebra l'impegno del Gruppo nella trasformazione ecologica e tecnologica del settore automobilistico.

Le novità di Renault: Tecnologia e Sostenibilità Presente nel Padiglione 6 con uno stand di 2.500 metri quadrati, Renault svela in anteprima mondiale la Renault 4 E-Tech Electric, una delle vetture più attese del 2024, affiancata dalla showcar Twingo E-Tech Electric Prototype, dalla Renault 5 e dalla Scenic E-Tech Electric, recentemente eletta Auto dell'Anno 2024.

Particolarmente innovativa è la concept car Emblème, che rappresenta il futuro del marchio in termini di sostenibilità e decarbonizzazione della mobilità. Inoltre, la collaborazione con il designer Ora Ito porta alla realizzazione della showcar R17 Restomod, che rivisita in chiave moderna un'icona del passato.

La gamma E-Tech Full Hybrid di Renault è un altro punto di forza dell’esposizione, con modelli come Symbioz e Rafale, che dimostrano la versatilità delle tecnologie ibride di Renault, progettate per offrire prestazioni elevate e ridotto impatto ambientale.

Dacia: Nuovo Bigster e Spirito Dakar Dacia conferma il suo posizionamento nel segmento C-SUV con la presentazione del Nuovo Bigster in anteprima mondiale, una vettura che incarna l’essenza del marchio: robustezza, semplicità e accessibilità. Accanto al Bigster, fanno il loro debutto anche il Nuovo Duster e la Nuova Spring, rafforzando la gamma Dacia verso un futuro sempre più elettrificato.

Un'altra novità che attirerà l’attenzione è il prototipo Sandrider, pronto per competere nella Dakar 2025. Questa versione definitiva del veicolo da rally rappresenta l’impegno di Dacia nel motorsport e nell'innovazione tecnologica, con soluzioni ispirate alla leggendaria gara nel deserto.

Alpine: Sportività e Innovazione Alpine si presenta al Salone con l'ambizioso progetto di elettrificare la sua flotta sportiva. Il marchio francese espone la sua prima fastback elettrica, la showcar A390_β, che entrerà a far parte del Dream Garage di Alpine nel 2025. Inoltre, il pubblico potrà ammirare la nuova versione del prototipo alimentato a idrogeno Alpenglow Hy6, una visione futuristica che combina alte prestazioni e sostenibilità.

Un omaggio all’heritage del brand è la nuova versione della A110, arricchita con personalizzazioni esclusive grazie al programma Atelier di Alpine.

Mobilize: Mobilità Urbana del Futuro Mobilize, il marchio dedicato alla mobilità sostenibile del Gruppo Renault, lancia ufficialmente nuovi prodotti che rivoluzioneranno il trasporto urbano. Al centro dell'attenzione ci sono il Mobilize Duo, un quadriciclo elettrico pensato per una mobilità agile, e il Mobilize Bento, una soluzione per le consegne urbane con dimensioni ridotte e alimentazione 100% elettrica.

Oltre ai veicoli, Mobilize presenta le sue soluzioni di ricarica rapida, come Mobilize Fast Charge, progettate per accelerare la transizione verso l'elettrico.

Renault PRO+: Innovazione e Idrogeno Renault PRO+ mette in mostra le sue soluzioni avanzate per i veicoli commerciali. Tra le novità più attese ci sono la concept car Estafette Concept, un veicolo futuristico che richiama lo storico furgone Renault, e il Master H2-Tech Prototype, sviluppato in collaborazione con HYVIA, una joint venture dedicata alla mobilità a idrogeno.

Conclusione Il Gruppo Renault si conferma leader nell’innovazione e nella mobilità sostenibile al Salone dell’Auto di Parigi 2024. Con anteprime mondiali e tecnologie all’avanguardia, i brand del Gruppo tracciano la rotta per un futuro sempre più verde e tecnologico.