Gruppo Renault: cresce grazie alla complementarità delle sue marche

Il Gruppo Renault continua a dimostrare la sua forza nel mercato automobilistico globale grazie alla complementarità delle sue marche.

Nel primo semestre del 2024, Renault ha registrato un aumento del 2,0% nelle vendite globali, raggiungendo 787.223 veicoli venduti. Questo incremento è stato principalmente alimentato dal successo ottenuto in Europa, dove le vendite sono aumentate dell'8,2%, con 535.238 veicoli venduti. In particolare, la marca ha ottenuto risultati notevoli in Spagna (+12,7%), Italia (+18,4%) e Regno Unito (+32,7%).

In Francia, mercato nazionale di Renault, la marca ha riconfermato la sua leadership con un aumento dell'8,0% nelle vendite complessive (autovetture e veicoli commerciali), raggiungendo 214.881 veicoli venduti. Questo rappresenta circa il 20% del mercato totale, consolidando ulteriormente la posizione dominante di Renault nel paese.

Sul fronte internazionale, Renault ha registrato una crescita significativa in Turchia (+10,8%), Brasile (+5,3%) e Marocco (+1,5%). Nei primi mesi del 2024, è stato implementato l'International Game Plan 2027, con il lancio di nuovi modelli come Grand Koleos in Corea del Sud e Kardian in Brasile, il quale ha avuto un debutto eccellente con oltre 5.200 immatricolazioni. Questo modello è stato ben accolto anche in Messico e sarà lanciato in Marocco nel secondo semestre. In Turchia, Renault ha presentato il nuovo Duster, che sarà lanciato sui mercati internazionali nel secondo semestre.

Una delle chiavi del successo di Renault è la sua politica commerciale centrata sul valore. Nei principali cinque paesi europei, Renault realizza una vendita su due nel mercato a valore aggiunto dei clienti privati. Modelli come Clio e Captur sono entrati nella Top 10 dei veicoli più venduti a privati. Inoltre, Renault sta accelerando la riconquista dei segmenti C e superiori in Europa, con un aumento del 10% nelle vendite grazie a modelli come Austral, Espace E-Tech Full Hybrid e Rafale. Le versioni alto di gamma di questi modelli sono particolarmente apprezzate dai clienti, con il 55% delle vendite di Austral e il 72% delle vendite di Espace E-Tech Full Hybrid nelle versioni Iconic ed Esprit Alpine.

Renault ha consolidato la sua leadership nel mercato dei veicoli commerciali in Europa, con un aumento delle vendite del 19,2% rispetto al primo semestre del 2023, totalizzando 171.202 unità vendute. Questa crescita è stata trainata dal successo di modelli come Kangoo ed Express, che hanno registrato un aumento del 30,7%, e Master, con un incremento del 16,0%. Anche Trafic ha registrato un notevole aumento del 22,5%, salendo sul terzo gradino del podio del suo segmento.

Un aspetto cruciale della strategia di Renault è la sua attenzione all'elettrificazione. Circa il 50% dei veicoli venduti da Renault sono elettrificati. La marca porta avanti una strategia equilibrata su due fronti tecnologici: una gamma completa di veicoli elettrici e una gamma Full Hybrid. Renault è la seconda marca in Europa per le vendite di veicoli ibridi, con oltre una vendita su tre e una crescita del 45% rispetto al primo semestre del 2023. Modelli come Clio, Austral e Captur sono nella Top 10 delle ibride più vendute. I veicoli 100% elettrici rappresentano circa il 12% delle vendite totali di Renault, con modelli come Scenic E-Tech Electric e Renault 5 E-Tech Electric che continuano a registrare un incremento nelle vendite. La Megane E-Tech Electric, lanciata a metà del 2022, è già nella Top 3 della sua categoria in Europa.

Il 2024 è un anno ricco di novità commerciali per Renault, con il lancio di sette nuovi veicoli. Il primo semestre ha visto un promettente avvio in attesa dei lanci di Symbioz, Master e Renault 5 E-Tech Electric nel secondo semestre in Europa. Sul fronte internazionale, Renault continuerà a portare avanti l'International Game Plan, con i lanci commerciali di Renault Duster e Grand Koleos, mentre il modello Kardian sarà commercializzato su nuovi mercati.

Anche Dacia ha mostrato una crescita solida, con un aumento del 3,8% delle vendite nel primo semestre del 2024, totalizzando 358.497 unità vendute. In Europa, Dacia ha registrato un incremento del 4,0%, con 309.816 veicoli venduti. La marca mantiene la nona posizione nel mercato delle autovetture e si riconferma nella Top 10 per autovetture e veicoli commerciali. Le vendite di modelli chiave come Sandero e Duster sono state particolarmente forti, con Sandero che ha visto un aumento del 18,5% nelle vendite mondiali e si è confermato come il modello più venduto a privati in Europa dal 2017. Anche Dacia Jogger ha mostrato una crescita, con 50.841 unità vendute nel mondo e un aumento dello 0,7% rispetto al primo semestre del 2023. Tuttavia, le vendite di Dacia Spring sono in calo a causa dell'evoluzione degli incentivi statali e del ciclo di produzione delle auto.

Il rinnovamento della gamma di Dacia continua, con il nuovo Dacia Duster disponibile agli ordini da metà marzo 2024 e presente negli showroom da giugno 2024. La nuova Spring Electric è disponibile agli ordini da aprile 2024 in Europa continentale e da giugno 2024 nel Regno Unito, con arrivo negli showroom previsto per l'autunno del 2024. Nel secondo semestre, Dacia presenterà Bigster, un futuro SUV del segmento C che arriverà sul mercato nel primo semestre del 2025.

Infine, la marca Alpine ha registrato una crescita mondiale del 47,2% nel primo semestre del 2024, con 2.720 immatricolazioni. Alpine ha lanciato il suo primo veicolo 100% elettrico, l'A290, durante la 24 Ore di Le Mans a giugno, con l'apertura degli ordini prevista per l'estate. Sul fronte internazionale, Alpine ha ampliato la sua presenza con l'apertura del primo Atelier Alpine a Barcellona e prevede ulteriori aperture in Europa entro la fine del 2024.

Il Gruppo Renault continua a crescere grazie alla complementarità delle sue marche, con una solida performance in Europa e una strategia di espansione internazionale. La combinazione di innovazione tecnologica, attenzione al mercato dei privati e una forte gamma di veicoli elettrificati posiziona Renault come leader nel settore automobilistico globale.