Gruppo Renault: prima trimestrale 2022, crescono le vendite a privati

Il fatturato del Gruppo Renault si attesta a 9,7 miliardi di euro, in calo del 2,7% ma cresce la vendita a privati in Europa al 69% rispetto al 54% del 1° trimestre 2021

Il mercato dell’auto è attualmente colpito dalla crisi dei semiconduttori e dal confitto in Ucraina. In questo avverso scenario il Gruppo Renault ha venduto 552.000 veicoli nel primo trimestre 2022, in calo del 17,1% rispetto al 2021, mentre il fatturato si attesta a 9,7 miliardi di euro, riducendo del 2,7% quello del primo trimestre 2021 ma, a tasso di cambio e perimetro costanti, il calo risulta dello 0,7%.

Il Gruppo prosegue nella linea commerciale orientata alla creazione di valore, che comporta un aumento della percentuale di vendite nei canali più redditizi e nella concentrazione degli sforzi maggiori nella produzione di vetture a marginalità più alta. Nei cinque Paesi europei principali: Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito, la percentuale delle vendite a privati è salita al 69% rispetto al 54% del primo trimestre 2021

Renault consolida la posizione dominante in Europa nel mercato elettrificato, con la gamma E-TECH che rappresenta il 36% delle sue vendite di veicoli a privati (13 punti in più rispetto al primo trimestre 2021) su un mercato elettrificato che si attesta al 29% (+8 punti rispetto al 2021). La gamma dei veicoli ibridi (HEV e PHEV), costituita da Renault Clio, Renault Captur, Renault Arkana e Renault Mégane, registra un aumento del 40% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno.

La rinnovata gamma Dacia prosegue nel grande successo: a partire dalla nuova Sandero che mantiene la leadership tra i veicoli più venduti a privati in Europa, seguita da Duster che ha raggiunto due milioni di vetture vendute dal lancio. Non da meno Dacia Spring, con 9.000 unità vendute in Europa nel primo trimestre 2022 è la seconda auto elettrica più venduta in Francia

La Marca sportiva Alpine, sostenuta a inizio anno dal lancio della nuova gamma ispirata all’iconica A110 del Secolo scorso, registra una crescita delle vendite del 67% nel trimestr

Thierry Piéton, Direttore Finanziario del Gruppo Renault ha dichiarato: “La creazione di valore è al centro della strategia del Gruppo Renault e si riflette nell’attività del primo trimestre 2022. Continuano ad aumentare le vendite nei canali più redditizi e la politica commerciale proattiva del Gruppo avviata verso la metà del 2020 sta portando i suoi frutti. Inoltre, prosegue il successo della gamma E-TECH. Il portafoglio ordini, che ha raggiunto livelli record, si rafforza potendo contare su gamme promettenti e competitive di nuovi veicoli. In un contesto di mercato colpito dal conflitto in Ucraina, dalla crisi dei semiconduttori e dall’inflazione, il Gruppo Renault prosegue la sua ripresa ed accelera lo sviluppo della sua strategia”.

Il portafoglio ordini del Gruppo Renault in Europa, che aveva raggiunto livelli record a fine 2021, continua a crescere. Dacia Spring registra 20.500 ordini nel primo trimestre e la nuova Dacia Jogger si preannuncia come un ulteriore successo, con un forte portafoglio ordini (36.500 ordini in 4 mesi, con gli allestimenti della parte alta della gamma che incidono per il 70% sul mix in Europa). La nuova Mégane E-TECH Electric, vanta già oltre 10.000 ordini in due mesi, con gli allestimenti superiori che rappresentano il 70% del mix. Le prime consegne della nuova Mégane E-TECH Electric sono previste a maggio per la Francia e a giugno per i principali mercati europei.