Gruppo Renault: prosegue la trasformazione del suo business model in Italia

Il Gruppo Renault annuncia, il proseguimento del progetto di evoluzione del perimetro di Renault Retail Group.

Il progetto prevede la cessione della Filiale RRG Roma a LS Group, un Gruppo automobilistico francese, affidabile e robusto, in grado di assicurare la prosecuzione delle attività e lo sviluppo del business, investendo sulla professionalità e le competenze del Personale attualmente presente in RRG.

In un mercato automotive in profondo cambiamento, il Gruppo Renault continua a far evolvere il suo business model proseguendo la ripresa avviata nel 2021 sulla strada di una redditività durevole e sostenibile. Questa trasformazione si inscrive pienamente nell’ambito del piano strategico Renaulution di Renault Group.